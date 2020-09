FRITZ!Box 7490: AVM veröffentlicht wichtiges FRITZ!OS-Update mit vielen Neuerungen

Nachdem der deutsche Anbieter AVM mit dem Release des FRITZ!OS in der Version 7.20 eine Vielzahl von neuen Funktionen veröffentlicht hat, geht es nun bei der FRITZ!Box 7490 und dem FRITZ!OS 7.21 weiter. Jetzt hält unter anderem eine Gerätesperre zum einfachen Aus- und wieder Einschalten des Internetzugangs für einzelne Geräte in der Kindersicherung Einzug in das Betriebssystem der FRITZ!Box 7490. Außerdem werden bei aktiver Kindersicherung die Einstellungen sowie die Ticketeingabe beim Aufruf der Benutzeroberfläche (fritz.box) angezeigt. Zudem ist die Unterstützung verschlüsselter Auflösung von Domain-Namen zu IP-Adressen (DNS over TLS) als neues Feature in der Changelog angegeben. Eine vereinfachte Einrichtung für den 1&1-Anschluss ohne 1&1 Start-Code-Eingabe ist ebenfalls mit an Bord. Standardmäßig wird jetzt das Protokoll SMBv3/v2 der Windows Netzlaufwerkfunktion unterstützt, SMBv1 kann aber weiterhin optional genutzt werden.

Beim Thema WLAN gibt es bei der 7490 auch einige Neuigkeiten. So ist laut AVM die Verschlüsselung nach dem neuen WPA3-Standard (einschließlich WLAN-Gastzugang, Verbindungen zu Mesh Repeatern und Internetzugang über WLAN mit der Methode SAE) implementiert worden. Am WLAN-Gastzugang kann ein offenes WLAN aufgespannt werden, das keine Zugangsdaten benötigt. Die Performance Mesh Steering verbessert WLAN-Verbindungen für Endgeräte, die mobil genutzt werden.

Bei der Telefonie gibt es jetzt eine Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Telekom Mail sowie von CardDAV-Anbietern. Zudem wird nun verschlüsselte Telefonie (TLS und SRTP) für Telekom, Easybell und dus.net supportet. Ein erweiterter Ausfallschutz zum automatischen Wechsel auf den Internetzugang über ein Mobilfunk-Modem bei Ausfall der Internetverbindung über den DSL- oder WAN-Anschluss ist mit der Version 7.21 ebenfalls verfügbar. Außerdem kann in Zukunft der Zeitraum für die Durchführung automatischer Updates festgelegt werden.

Die komplette Changelog mit allen Änderungen der neuen FRITZ!OS-Version der FRITZ!Box 7490 findet sich hier.