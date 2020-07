AVM veröffentlicht FRITZ!OS 7.20 für weitere FRITZ!Boxen

Das deutsche Unternehmen AVM rollt sein neues FRITZ!OS in der Version 7.20 für weitere Geräte aus. Jetzt lässt sich die Firmware auch für die FRITZ!Boxen 7530 sowie für die 7520 herunterladen beziehungsweise installieren. Mit dem aktuellen Update gibt es auch eine Vielzahl von Neuheiten, die mit der Version 7.20 Einzug in die genannten FRITZ!Boxen halten. So existiert nun eine Gerätesperre zum einfachen Aus- und wieder Einschalten des Internetzugangs für einzelne Geräte in der Kindersicherung. Ebenfalls ist es dank der neuen Aktualisierung möglich, sich bei aktiver Kindersicherung beim Aufruf der Benutzeroberfläche Einstellungen und Ticketeingaben anzeigen zu lassen. Auch beim Thema Sicherheit beziehungsweise Privatsphäre gibt es Verbesserungen. Mit dem FRITZ!OS 7.20 wird ab sofort die verschlüsselte Auflösung von Domainnamen zu IP-Adressen (DNS over TLS) unterstützt.

Weitere gute Nachrichten gibt es für alle 1&1-Kunden, hier wurde die Einrichtung für den 1&1-Anschluss ohne 1&1 Start-Code-Eingabe vereinfacht. Mit der 7.20 wird zudem VDSL Long Reach supportet. Beim Thema WLAN verbessert Performance Mesh Steering WLAN-Verbindungen für Endgeräte, die mobil genutzt werden. Der Mesh-Autokanal berücksichtigt aber auch die WLAN-Umgebung der Mesh Repeater bei Wahl des besten WLAN-Kanals für das ganze Mesh.

Wer die FRITZ!Box auch zum Telefonieren nutzt, darf sich über neun neue Klingeltöne freuen. Auch zeigt das smarte Telefonbuch passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe an. Ebenfalls gibt es einen Startbildschirm zur Temperaturanzeige eines kompatiblen Smart-Home-Gerätes im Heimnetz, wie zum Beispiel FRITZ!DECT 200, FRITZ!DECT 30x oder FRITZ!DECT 440. Außerdem ist neu, dass standardmäßig das Protokoll SMBv3/v2 der Windows Netzlaufwerkfunktion unterstützt wird. SMBv1 kann aber weiterhin optional genutzt werden.

Alle Änderungen, die mit dem FRITZ!OS 7.20 Einzug in die FRITZ!Box halten, lassen sich in der offiziellen Changelog nachlesen.