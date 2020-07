Neuer Lesertest: Testst die AVM Fritz!Box 6660 Cable!

In Zusammenarbeit mit dem Berliner Router-Spezialisten AVM suchen wir ab sofort fünf Tester für die FRITZ!Box 6660 Cable. Gesucht werden fünf interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die die kleine Box an ihrem heimischen Kabelanschluss ausführlich testen und einen umfangreichen Testbericht in unserem Forum darüber veröffentlichen wollen. Als kleines Dankeschön für die Mühen darf der Router am Ende natürlich behalten werden.

Zur Verfügung gestellt werden von AVM insgesamt fünf Exemplare der FRITZ!Box 6660 Cable, die im März erschienen ist. Die FRITZ!Box 6660 Cable kombiniert DOCSIS 3.1 mit WiFi 6 und soll so nicht nur im Hinblick auf die Leistung des Kabelanschlusses für einen ordentlichen Geschwindigkeitsboost sorgen, sondern auch beim WLAN. Zudem bietet sie einen 2.5GbE-Anschluss, um beispielsweise ein NAS-System besonders schnell anbinden zu können. Vier herkömmliche Gigabit-LAN-Ports werden weiterhin bereitgehalten.

Das integrierte Kabelmodem unterstützt dank des Übertragungsstandards DOCSIS 3.1 Anschlüsse mit einer Bandbreite von theoretisch bis zu 6 GBit/s, wobei die meisten Anschlüsse und Verträge in Deutschland meist auf bis zu 1 GBit/s begrenzt sind. Für die Zukunft ist man jedoch schon bestens gerüstet. Im 5,0-GHz-Netz erreicht die neue Kabelbox bis zu 2.400 MBit/s, im 2,4-GHz-Netz hingegen bis zu 600 MBit/s. Sogar der neue Verschlüsselungsstandard WPA3 wird bereits unterstützt.

Zur weiteren Grundausstattung zählen eine Firewall, ein DHCP-Server, ein DynDNS-Client, UPnP-Unterstützung für IPv6 sowie eine integrierte Telefonanlage samt Fax- und Anrufbeantworter-Funktion. Externe Speichermedien und Drucker lassen sich über einen USB-2.0-Anschluss im Netzwerk verfügbar machen. Als Betriebssystem dient das hauseigene FRITZ!OS.

Die technischen Daten der AVM FRITZ!Box 6660 Cable in der Übersicht Modell AVM FRITZ!Box 6660 Cable Straßenpreis 210 Euro Homepage www.avm.de Technische Daten Internet - Kabelmodem (Anschlüsse nach DOCSIS 3.1)

- Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS Client, UPnP

- Unterstützt IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie

- Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe

- Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec) LAN 4x Gigabit-Ethernet

1x 2.5GbE-Ethernet Telefonie - DECT-Basisstation für bis zu 6 Handgeräte

- 1x a/b-Port für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax WLAN - WLAN AX mit Multi-User MIMO (Wi-Fi 6)

- WLAN AX (Wi-Fi 6) mit bis zu 2.400 MBit/s (5 GHz)

- WLAN AX (Wi-Fi 6) mit bis zu 600 MBit/s (2,4 GHz)

- ab Werk mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung (WPA3 optional)

- WLAN-Gastzugang Anschlüsse 4x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T)

1x 2.5GbE-Ethernet

1x Kabelanschluss

1x USB 2.0 für Speicher und Drucker

1x a/b-Ports für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax Abmessungen 253 x 48 x 185 mm Lieferumfang FRITZ!Box 6660 Cable

Netzteil

4 m langes Koaxialkabel

1,5 m langes LAN-Kabel

TAE-/RJ45-Adapter

TAE-/RJ11-Adapter

Installationsanleitung

Beim Design setzt AVM auf seine neue rot-weiße Farbgebung, wobei die FRITZ!Box 6660 Cable mit Abmessungen von 253 x 48 x 185 mm im Generationsvergleich etwas kompakter wurde. Rund 210 Euro müssen für sie derzeit im freien Handel auf den Ladentisch gelegt werden. Fünf unserer Leser haben nun die Möglichkeit, das Kabel-Flaggschiff von AVM ausführlich auf den Prüfstand zu stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 9. August ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit AVM teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.



Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit AVM!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 9. August 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 10. August 2020

Testzeitraum bis 13. September 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von AVM sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum