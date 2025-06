Werbung

ASUS Republic of Gamers (ROG) hat die Verfügbarkeit der neuen Thor-III-High-End-Netzteile bekannt gegeben, darunter das ROG Thor 1600W Titanium III, ROG Thor 1200W Platinum III und das ROG Thor 1000W Platinum III. Diese soll durch fortschrittliche Technologien bestechen, um maximale Leistung und Effizienz für anspruchsvolle Gaming-Systeme bieten zu können.

Ein zentrales Merkmal der Thor-III-Serie sind die verbauten Galliumnitrid-(GaN)-MOSFETs, die eine bis zu 30 % höhere Energieeffizienz als herkömmliche MOSFETs bieten sollen. Durch ihre kompakte Bauweise ermöglichen sie ein optimiertes internes Layout, das für eine bessere Wärmeableitung sorgen will. Zusätzlich integriert ASUS die neue GPU-FIRST-Spannungsmessung, die die Stromversorgung direkt an die Anforderungen der GPU anpasst und so eine stabilere Leistung bei Lastspitzen gewährleisten möchte. Ein intelligenter Spannungsstabilisator soll die Spannungsregelung um bis zu 45 % im Vergleich zu Netzteilen ohne diese Funktion verbessern.

Die Netzteile sind mit einem abnehmbaren magnetischen OLED-Display ausgestattet, das den Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann. Dank seiner magnetischen Befestigung lässt es sich flexibel auf beiden Seiten des Netzteils anbringen, unabhängig von der Montageorientierung. Die 80PLUS-Platinum-Zertifizierung der 1.000W- und 1.200W-Modelle sowie die Titanium-Zertifizierung des 1.600W-Modells garantieren zudem eine hohe Energieeffizienz. Der ROG-Kühlkörper und ein Vollaluminiumgehäuse sollen außerdem für eine optimale Wärmeableitung sorgen.

Für eine lange Lebensdauer sind die Netzteile mit Lüftern ausgestattet, die über doppelte Kugellager verfügen und bis zu 80.000 Stunden halten sollen – doppelt so lange wie herkömmliche Gleitlagerlösungen. Das 1.600W-Modell trägt zudem die Cybenetics Lambda-A+-Zertifizierung für besonders leisen Betrieb. Die modularen Kabel ermöglichen daneben eine saubere Verkabelung, während die ATX-3.1-Kompatibilität und verbesserte PCIe-Anschlüsse eine zukunftssichere Stromversorgung für moderne Grafikkarten und Prozessoren bieten können.

Die ROG-Thor-III-Serie richtet sich an Enthusiasten und professionelle Spieler, die eine zuverlässige Stromversorgung für Hochleistungs-PCs benötigen. Die Netzteile sind mit einer 10-jährigen Garantie ausgestattet und ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Das 1.000W-Modell kostet 409,90 Euro, das 1.200W-Modell 439,90 Euro, während das 1.600W-Titanium-Modell ab Juli für 769,00 Euro verfügbar sein wird.