Ende September riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Enermax zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einem brandaktuellen Netzteil des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen wollen. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Enermax Revolution D.F. 12 und das wahlweise in Schwarz oder Weiß. Während es die helle Variante ausschließlich mit einer Ausgangsleistung von 850 W gibt, ist die dunkle Version obendrein mit 750 W erhältlich – auch hier haben die späteren Tester die Qual der Wahl. Die Revolution-D.F-12-Serie feierte auf der CES 2024 ihr Debüt und gehört mit einer Tiefe von lediglich 122 mm zu den kleineren Netzteilen, die dennoch nach dem Intel-ATX-3.1-Standard mit nativem 600-W-12V-2x6-Kabel ausgerüstet sind, womit theoretische Leistungsspitzen von bis zu 235 % zugelassen sind.

Damit kann der Stromspender selbst in kompakten Micro-ATX-Gehäusen seinen Platz nehmen. Die Serie ist 80Plus-Gold-zertifiziert und zeichnet sich somit mit einer hohen Effizienz aus. Die 850-W-Version leistet auf der 12-V-Leitung 80,8 A, die kleineren 3,3- und 5,0-V-Schienen liefern jeweils 20 A, wobei kombiniert bis zu 100 W geliefert werden können.

Für die Kühlung ist ein 115 mm großer Lüfter verbaut, welcher semi-passiv agiert und damit bei geringen Lasten seine Arbeit einstellt, um komplett lautlos zu sein. Er springt ab einer 50-prozentigen Auslastung an und ist mit Enermax eigener Dust-free-Rotation-(D.F.R.)-Selbstreinigungstechnologie ausgestattet. Diese soll die Langlebigkeit des Systems durch Minimierung der Staubansammlung erhöhen und damit dem Nachhaltigkeitsgedanken seinerseits Rechnung tragen.

Die Revolution-D.F.-12-Netzteilserie kommt mit Kabeln in Mesh-Ummantelung daher, die sich einfach verlegen lassen sollen und mit einem Kabelkamm-Kit für ein aufgeräumtes System sorgen können. Geboten werden in der Regel neben den üblichen ATX-Mainboard- und dem 4+4-Pin-CPU-Stecker bis zu drei PCIe-6+2-Pin-Kabel sowie acht SATA- und vier 4-Pin-Molex-Stecker. Den erwähnten 600-W-12V-2x6-Stecker gibt es ebenfalls.

Im Preisvergleich ist die Serie bereits ab rund 109 Euro gelistet, wobei die weiße Modellvariante mit 850 W knapp über 130 Euro kostet. Unsere Lesertester dürfen frei auswählen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "Netter-Mann", "Joey182" und "FirstAid" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Netzteil-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 06.Oktober 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 07. Oktober 2024

Testzeitraum bis 10. November 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Enermax sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum