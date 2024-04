Werbung

Zur diesjährigen CES im Januar wurde durch Enermax mit dem PlatiGemini das erste Hybrid-Netzteil der Öffentlichkeit offiziell gezeigt. Und nun wird es langsam ernst, denn heute folgt die offizielle Vorstellung und der Bekanntgabe einer baldigen Verfügbarkeit. Das Highlight des PlatiGemini besteht darin, dass dieses Netzteil sowohl an gewöhnlichen Mainboards mit dem 24-poligen ATX-Stromanschluss als auch an Mainboards mit dem ATX12VO-Anschluss verwendet werden kann - daher die Hybrid-Bezeichnung.

Neben der ATX12VO-Unterstützung bringt das PlatiGemini-Netzteil außerdem die ATX-3.1-Unterstützung mit dem 12V-2x6-Anschluss für NVIDIAs RTX-40-Grafikkarten mit. Bei bis zu 1.200 W eignet sich dieses Netzteil daher nicht nur für kommerzielle System-Builder, sondern auch für Enthusiasten aus dem Endkunden-Bereich. Dabei soll das Netzteil dank der 80-Plus-Platinum-Zertifizierung sehr effizient arbeiten. Zur Kühlung des Netzteils setzt Enermax auf eine Semi-Passivkühlung. Ab einer Last von 60 % beginnt der Lüfter sich zu drehen. Anders ausgedrückt, bleibt das Netzteil bis zu einer Last von 700 W lautlos. Hinzu kommt die D.F.R.-Funktion (Dust-Free-Rotation). Mit der D.F.-Taste wird der Lüfter für 20 Sekunden in Gang gesetzt und soll das Netzteil-Innere vom Staub befreien.

Die Anschlusskabel wurden durch Enermax bereits gesleeved. Mit OCP, OVP, UVP, OPP, OTP und SCP bringt das Enermax PlatiGemini 1.200 W sechs wichtige Sicherheitsschaltungen mit. Laut der Pressemitteilung soll das PlatiGemini ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 259,90 Euro erhältlich sein.