Enermax hat die CES genutzt, um mit dem PlatiGemini und dem Revolution D.F. 12 zwei neue Netzteil-Serien anzukündigen. Dabei betont der Hersteller bei beiden Stromversorgungsserien vor allem das Prinzip der Nachhaltigkeit und den Schwerpunkt auf Energieeinsparung.

Das PlatiGemini bildet das weltweit erste Netzteil, das von Intel offiziell sowohl für Intel ATX 3.1 als auch für ATX12VO mit 80 PLUS Platinum Effizienz zertifiziert wurde. Das PlatiGemini zeichnet sich besonders durch seine Vielseitigkeit aus, da es sowohl 24-polige Mainboards als auch 10-polige, energiesparende 12VO-Motherboards aufnehmen kann. Mit der Anpassungsfähigkeit an alle aktuellen und zukünftigen technischen Anforderungen will es die Lücke zwischen verschiedenen Spezifikationen überbrücken und so eine nachhaltige Lösung darstellen. Mit dazu gehören individuell gesleevte Kabel, welche eine bessere Kabelführung durch weiche und biegsame Stellen, für ein ordentliches Kabelmanagement, erlauben wollen.

Die Revolution-D.F.-12-Serie, die ihrerseits ihr Debüt auf der CES feiert, zeichnet sich als eines der kleinsten ATX-Netzteile auf dem Markt aus. Mit einer Tiefe von 122 mm verfügt das Netzteil dennoch über den Intel-ATX-3.1-Standard mit nativem 600-W-12V-2x6-Kabel, womit es Leistungsschübe von bis zu 235 % zulassen können soll. Der Netzteillüfter ist dabei mit Enermaxs eigener Dust-free-Rotation-(D.F.R.)-Selbstreinigungstechnologie und einem Einschalter auf der Netzschalterseite ausgestattet. Diese Technologie soll die Langlebigkeit des Systems durch Minimierung der Staubansammlung zusätzlich erhöhen und damit dem Nachhaltigkeitsgedanken seinerseits Rechnung tragen.

Der Lüfter des Netzteils wird zudem erst ab einer 50 prozentigen Auslastung aktiv, um so einen leisen Betrieb zu ermöglichen. Das Revolution D.F. 12 kann dazu in einem Mini-ITX-Gehäuse ohne eine zusätzliche SFX-zu-ATX-Halterung installiert werden.