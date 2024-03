Werbung

Seasonic (via Videocardz) hat eine Reihe neuer Kabel ins Programm aufgenommen, die für den Einsatz mit den eigenen Netzteilen vorgesehen sind. Die neuen Kabel nehmen den 12V-2×6-Anschluss am Netzteil auf und bieten ihn als Stecker für den Einsatz an Grafikkarten an. Der 12V-2×6-Stecker soll den aktuell verwendeten 12VHPWR ersetzen, der Ende 2022 durch eine schlechte Verbindung zwischen Stecker und Buche für einigen Wirbel gesorgt hat und dessen Ruf wohl nachhaltig beschädigt wurde.

Die neuen Kabel sind zu den aktuellen Netzteilen nach ATX-3.0-Norm kompatibel. Dazu gehören bei Serien Prime TX, Prime PX, Vertex GX, Vertex PX und Focus GX.

Der blaue Stecker soll den 12V-2×6-Anschluss klar als solchen markieren und hilft auch dabei besser zu erkennen, ob der Stecker korrekt in die Buchse eingesteckt wurde. Ist noch etwas Farbe zu erkennen, ist dies nicht der Fall.

Seasonic bietet die 12V-2×6-Kabel in verschiedenen Versionen an. Neben einer Variante mit einer Länge von 700 mm gibt es auch eine Variante mit angewinkeltem Stecker. Dessen Länge beträgt ebenfalls 700 mm. Bis zu 600 W sollen die Kabel jeweils übertragen können. Die Arretierung bzw. der Stecker als solches ist für 50 Einsteckzyklen vorgesehen.

Angaben zur Verfügbarkeit oder zum Preis haben wir nicht.