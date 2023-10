Werbung

Chieftec hat mit dem CPX-750FC und dem CPX-850FC zwei Netzteile der neuen ATMOS-Serie in den Leistungskategorien 750 W und 850 W vorgestellt. Die Netzteile der ATMOS-Serie verfügen laut Chieftec alle über eine 80PLUS GOLD zertifizierte Effizienz. Zusätzlich abrunden will Chieftec die Netzteile mit hochwertigen japanischen 105°C Kondensatoren und einem SRC-Vollbrückenwandlers mit DC-zu-DC-Technologie, was Langlebigkeit und Stabilität der Geräte gewährleisten soll.

Der installierte 135-mm FDB-Lüfter ist für die Wärmeabfuhr zuständig und nutzt dabei eine optimierte Lüfterkurve, die die Leistung des Netzteils bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung bewahren will.

Die ATMOS-Serie unterstützt ferner einen nahezu geräuschlosen Betrieb mit dem Null-RPM ECO Modus. In diesem schaltet der Lüfter sich bei geringer Last automatisch ab und arbeitet nur bei hoher Auslastung. Die ATMOS-Netzteile wurde zudem nach dem neuesten ATX-3.0-Standard entwickelt und verfügt deshalb über einen nativen PCI-E-Gen5-Anschluss (600-W-Leistung). Damit will Chieftec die Zukunftsfähigkeit der Netzteile sicherstellen und den Einsatz in Kombination mit den neuesten Grafikkarten der GeForce-RTX-4000er-Serie von NVIDIA gewährleisten. Ferner ist die Netzteil-Serie vollständig modular, was einen einfaches und sauberes Kabelmanagement ermöglichen will.

Daneben sind die Netzteile noch mit den üblichen Sicherheitsfeatures ausgestattet, darunter eine Overvoltage wie auch eine Overload Protection (OVP & OPP). Ebenso über einen Überhitzungsschutz verfügen sie (OTP). Neben der Under Volate (UVP) und der Over-Current Protection (OCP) gesellen sich auch noch die Surge & Inrush Protection (SIP) und die Short-Circuit Protection (SCP) hinzu.

Chieftec stattet die Netzteile zusätzlich mit einer fünfjährigen Garantie aus. Über Preise und Verfügbarkeit hat der Hersteller bisher leider keine Angaben gemacht.