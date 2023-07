Werbung

Enermax hat eine neue ATX 3.0-Netzteilserie in sein Sortiment aufgenommen und vorgestellt. Die Revolution D.F. X Netzteilserie ist 80 PLUS Gold zertifiziert und entspricht dem ATX 3.0 und PCIe 5.0 Standards, eingebaut in einem 140 mm tiefen Gehäuse. Die neue Netzteilserie ist laut Enermax zu 100 % mit japanischen Kondensatoren in Industriequalität ausgestattet sowie einem fortschrittlichen LLC- und SR-Design (Synchronous Rectifier). Damit will der Hersteller sowohl PC-Enthusiasten wie auch Profianwendern herausragende Leistung und Flexibilität zur Verfügung stellen.

Die eigens patentierte "Dust-free Rotation"-Technologie der Netzteile soll es dem Lüfter im Inneren ermöglichen, den Staub beim Einschalten wegzublasen. Dies soll das Netzteil sauber halten, kann zukünftige Störungen des Gerätes verhindern und will so eine stabile Stromversorgung über Jahre hinweg gewährleisteten.

Zusätzlich ist der verbaute Lüfter mit der Enermax Semi-Fanless-Technologie ausgestattet, die es dem Netzteil ermöglicht, den Lüfter vollständig auszuschalten, solange die Last 20 % nicht übersteigt. So kann es unter wenig Belastung eine 0 dB(A)-Umgebung schaffen und ermöglicht selbst unter Last einen leisen Betrieb. Der Lüfter selbst ist laut Hersteller mit einem 6-poligen 3-Phasen-Motor und Druckschaufeln ausgestattet, um einen hohen Luftdruck und Luftstrom zu erzeugen und gleichzeitig eine geringe Geräuschentwicklung zu gewährleisten.

Die Revolution D.F. X-Serie verfügt außerdem über ein ARGB-Seitenpanel mit 14 integrierten RGB-Beleuchtungsmodi. Damit können Nutzer ihre Netzteile auch ohne zusätzliche Software beleuchten. Die RGB-Steuerungstaste neben dem Netzschalter ermöglicht es zudem den Effekt mit einem Druck auszuschalten. Daneben lassen sich die Beleuchtungseffekte des Revolution D.F. X aber auch über die Software des unterstützten Motherboards synchronisieren.

Die Revolution D.F. X 850 W, 1050 W und 1200 W sind ab sofort bei Enermaxs weltweit autorisierten Händlern und Distributoren erhältlich. Die 1350 W und 1600 W werden für das Ende des dritten Quartals dieses Jahres erwartet. Enermax bietet für die Revolution D.F. X-Serie, je nach Region, bis zu 10 Jahre Garantie.