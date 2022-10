Werbung

Der 12VHPWR-Anschluss hat den Vorteil mehr Leistung über weniger Kabel übertragen zu können. Anstatt zwei oder gar drei 8-Pin-Kabel an die Grafikkarte heranführen zu müssen, sind es dann nur noch eines. Aktuell eingesetzt wird der 12VHPWR-Anschluss allerdings nur bei den Modellen der GeForce RTX 3090 Ti und nun der neuen GeForce RTX 4090 (Test).

Ein Nachteil, vor allem bei den deutlich höheren Karten ist, dass der Stecker samt Kabel nun etwas weiter in Richtung des Seitenteils des Gehäuses ragt. Je nachdem wie kompakt das Gehäuse ist, bzw. wie wenig Platz hier geboten wird, kann es schon einmal eng werden.

Zumindest ein Teil der Lösung soll ein Winkel-Adapter für den 12VHPWR von CableMod sein.

Der Adapter wird einfach auf die Karte gesteckt stellt die Buchse nun in 90 ° gewinkelter Richtung zur Verfügung. In der Höhe baut der Adapter um 23,2 mm auf. Der Stecker in der Buchse in normaler Ausrichtung braucht deutlich mehr Platz. Neben der Tatsache, dass hier Platz eingespart werden kann, soll die Belastung auf das Kabel und die Kontakte weniger groß sein.

Da die Modelle der GeForce RTX 3090 Ti und GeForce RTX 4090 die Buche in unterschiedlicher Ausrichtung ausführen, wird CableMod den Adapter auch in zwei Ausführungen anbieten. Zu welchen Karten der Adapter genau kompatibel ist, ist nicht bekannt. Einige Hersteller setzen die Buchse tief in den Kühler und hier könnte der Adapter diese dann nicht mehr erreichen bzw. ist nicht hoch genug.

Der Vorverkauf des CableMod 12VHPWR Right Angle Adapter soll am 31. Oktober beginnen. Einen Preis nennt der Hersteller nicht.