MSI MEG Ai1300P PCIE5: Das ATX-3.0-Netzteil ist offiziell

Seasonic hat zwei leistungsstarke Modelle der Prime-PX- und TX-Serie vorgestellt. Das Prime PX 1600 und Prime TX 1600 haben beide eine maximale Ausgangsleistung von 1.600 W. Das Prime PX ist nach 80 PLUS Platinum zertifiziert, das Prime TX nach 80 PLUS Titanium. Abgesehen von...

Cooler Master hat nun seine erste selbst entwickelte Serie von Netzteilen vorgestellt. Die XG Plus Platinum sollen einen Mix aus hoher Performance und Effizienz bieten. Neben dem Üblichen wie dem voll-modularen Kabelmanagement sind die RGB-Beleuchtung des Netzteils und die LED-Anzeige in der Seite...

Der aktuelle Schwung an neuen Netzteilen macht auch bei Corsair nicht Halt und so präsentiert man hier mit dem HX1500i und HX1000i zwei neue Netzteile mit 1.000 und 1.500 W. Beide Netzteile sind 80 PLUS Platinum-zertifiziert. Es handelt sich zudem um eine vollständig digitale Plattform,...