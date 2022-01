be quiet! erweitert die Pure-Power-11-FM-Serie

be quiet! erweitert seine Pure-Power-11-FM-Serie um zwei Modelle mit einer Ausgangsleistung von 850 und 1.000 W. Die Pure Power 11 FM Netzteile richten sich laut Herstellerangaben vorrangig an Mainstream-Computeranwender, die modulare Kabel sowie eine 80 PLUS Gold-Effizienz benötigen. Die Pure-Power-11-FM-Netzteilserie wurde erstmals im April 2021 angekündigt. Das Pure Power 11 FM ist laut dem Unternehmen eine vollständig modulare Version des bekannten Pure Power 11.

Die neuen be-quiet!-Netzteile verfügen über schwarze Flachbandkabel und ein schwarz gesleevtes 20+4-poliges ATX-Stromkabel. Außerdem besitzen die Netzteile zwei unabhängige 12-Volt-Schienen sowie bis zu sechs PCI-Express-Anschlüsse.

Alle Pure-Power-11-FM-Netzteile sind mit bis zu 93,9 % Effizienz 80 PLUS Gold zertifiziert. Zudem sorgt die LLC + SR + DC/DC-Technologie bei der Pure-Power-11-FM-Baureihe für Stabilität und eine optimale Spannungsregelung. Ein leiser Betrieb soll durch einen geräuschoptimierten Lüfter mit strömungsoptimierten Blättern gewährleistet werden. Außerdem sind alle modernen Schutzschaltungen wie zum Beispiel UVP sowie OVP beziehungsweise SCP integriert worden. Aber auch OPP, OCP und OTP sind mit an Bord.

be quiet! gewährt auf alle Pure-Power-11-FM-Netzteile eine Herstellergarantie von fünf Jahren. Die neuen Pure-Power-Netzteile sind laut dem Unternehmen ab dem 8. Februar 2022 im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beläuft sich bei der 550-W-Variante des Pure Power 11 FM auf rund 90 Euro. Der Preis für das 650-W-Modell liegt bei knapp 100 Euro. Für das 705-W-Netzteil werden 115 Euro fällig. Wer hingegen 850 W an Leistung benötigt, muss 125 Euro auf den Tisch legen. Die Flagship-Version des Pure Power 11 FM stellt die 1.000-W-Variante dar, die für 155 Euro erhältlich ist.