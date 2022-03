Zu früh gefreut: Abrechnungsfehler bei Jahresabos von Disney+

Wie Hardwareluxx letzte Woche berichtete, wurde zahlreichen Disney+-Abonnenten die im Vorfeld angekündigte Preiserhöhung nicht berechnet. Bislang war unklar, ob es sich dabei um einen Fehler handelt und der ausstehende Betrag im Nachhinein noch in Rechnung gestellt wird. Jetzt haben wir allerdings Klarheit. Disney hat damit begonnen, seine Kunden per E-Mail über den Preisfehler zu informieren. Die ausstehenden 19,91 Euro sollen in Kürze abgebucht werden. Zudem ist davon auszugehen, dass der Abopreis von 89,90 Euro in den kommenden Monaten korrekt abgebucht wird.

Neben dem vermeintlichen Preisnachlass sorgte der Streamingdienst von Disney allerdings in den vergangenen Tagen auch aufgrund von Zensur für Aufmerksamkeit. Wie sich herausstellte hat man bei der Marvel-Serie “The Falcon and the Winter Soldier” im Nachhinein diverse Szenen entschärft. Allerdings ruderte Disney nach massiver Kritik von den Fans wieder zurück und spricht aktuell von einem Missverständnis. Ursprünglich wollte man laut eigenen Angaben nur einen Fehler im Abspann beheben und keinesfalls die “härteren” Szenen aufgrund des Jugendschutzes zensieren. Zudem soll die ursprüngliche Folge mit dem angepassten Abspann in naher Zukunft wieder über den Streamingdienst abrufbar sein.

Des Weiteren gibt es mit Moon Knight eine neue Marvel-Serie bei Disney+. Aktuell ist die erste Episode im Stream verfügbar. Wer lediglich die Marvel-Verfilmungen kennt, wird mit Moon Knight zunächst nicht viel anfangen können. Den Comic-Lesern ist der von Doug Moench und Don Perlin erschaffene Charakter allerdings bereits seit dem August 1975 ein Begriff. Im Heft 32 von Werewolf by Night hatte Moon Knight seinen ersten Auftritt. Zudem gab es unter anderem Gastauftritte bei den Comic-Events “House of M” oder “The Infinity War”. Aber auch in “Marvel Zombies” ist Moon Knight als Untoter zu sehen.