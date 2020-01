Lesertest mit Corsair: Testet ein Virtuoso RGB Wireless SE

In Zusammenarbeit mit Corsair suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die im Rahmen eines Lesertests das neue Virtuoso RGB Wireless SE bei sich zu Hause ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht bei uns im Forum als kleines Dankeschön für die Bemühungen auch behalten wollen.

Nachdem Corsair bereits in der Vergangenheit viel Erfahrung im Headset-Segment sammeln konnte und dabei überzeugende Geräte wie die Void- oder HS-Reihe auf den Markt gebracht hat, steigen die Amerikaner nun noch eine Klasse höher ein. Mit der neuen Virtuoso-Reihe sollen Headsets auf Referenz-Niveau geboten werden, das Corsair Virtuoso RGB Wireless SE, das unseren Lesertestern zur Verfügung gestellt wird, stellt dabei das absolute Top-Modell dar.

Um ein rundum überzeugendes Gesamtpaket zu schnüren, greift Corsair weit oben ins Regal und setzt nicht nur auf große 50-mm-Treiber. Diese decken einen sehr großen Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz ab, was in einer exzellenten Klangqualität resultieren soll. Gleichzeitig besitzt das Mikrofon eine Broadcast Qualität, während dicke Polster für einen hohen Tragekomfort sorgen sollen. Angebunden wird das Virtuoso RGB Wireless SE über Corsairs eigene Slipstream-Technik um eine verzögerungsfreie Übertragung zu gewährleisten. Soll das Headset geladen werden, steht eine moderne Typ-C-Schnittstelle zur Verfügung.

Optisch ist das Headset so schlicht wie auch hochwertig gehalten. Corsair setzt auf viel Aluminium und Kunstleder. Ersteres verleiht dem Headset eine zeitlose Optik, während letzteres für eine hohen Tragekomfort sorgt. Der Clou des Virtuoso RGB Wireless SE ist aber die RGB-Beleuchtung, denn diese scheint durch die Aluminium-Oberfläche hindurch.

Gesteuert wird das Headset entweder über intuitiv platzierte Tasten oder über die mächtige iCue-Software. Über letztere können nicht nur Equalizer-Presets geladen werden, sondern auch eigene Setups gespeichert werden. Ebenso kann die RGB-Beleuchtung so auf andere Corsair-Geräte abgestimmt werden.

Das Corsair Virtuoso RGB Wireless SE schlägt aktuell mit 199 Euro zu Buche. Farbe und Modell dürfen sich unsere Lesertester aussuchen.

Corsair Virtuoso RGB Wireless SE Modell Corsair Virtuoso RGB Wireless SE Farbe Titan-Silber/Schwarz RGB-Beleuchtung ja Surround-Sound Virtuell 7.1 Teiber Custom 50 mm

Batterielaufzeit bis zu 20 Stunden Frequenzbereich 20 Hz - 40 kHz Impedanz 32 Ohm @ 2,5 kHz Mikrofon 9,5 mm Omnidirektional Mikro -

Impedanz 2k Ohm Mikro -

Frequenzbereich 100 Hz - 10 kHz Mikrofon -

Empfindlichkeit - 42 Abmessungen L: 70 mm

B: 100 mm

H: 195 mm Gewicht 360 g Garantie 2 Jahre Preis 199 Euro

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf wieder fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden. Bis zum 20. Januar ist Zeit. Darin solltet Ihr natürlich Eure Testkriterien sowie die Testumgebung nennen. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung eurerseits nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit Corsair teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Corsair!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 06. Januar 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 20. Januar 2020

Testzeitraum bis 20. Februar 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Corsair sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum