Der 2025 enthüllte Gaming-Bildschirm Philips Evnia 27M2N5500X bekommt ein schnelleres Schwestermodell, das auf einen Standfuß bzw. auf ein Standbein verzichtet. Der neue Evnia 27M2N5500XI wird auf der chinesischen Website des Herstellers gelistet und setzt auf ein 27 Zoll großes Fast-IPS-Panel mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 425 statt 400 Hz. Im Übrigen stellt das offizielle Datenblatt einen 1 ms schnellen Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit (8 Bit + FRC), einen Delta-E-Wert von unter 2, ein Kontrastverhältnis von 1.000:1 und eine Helligkeit von 350 cd/m² in Aussicht. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 109 ppi.

Die Neuheit deckt den sRGB-Farbraum zu 100 % ab, DCI-P3 zu 97 %. Der typische Strombedarf wird auf 25,2 W beziffert. Da es sich um ein Smart-MBR-Sync-Modell handelt, kann die Anti-Tearing-Maßnahme Adaptive Sync gemeinsam mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe verwendet werden. Das Anti-Blur-Tool könnte vor allem jenen entgegenkommen, die in ihren Games keine 400 fps+ erzielen können oder wollen, aber trotzdem auf eine hohe Bewegtbildschärfe Wert legen. Wer möchte, kann übrigens auch ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay hinzuschalten oder dunkle Areale in Spielen aufhellen lassen.

Aufgrund fehlenden Dimmings und einer zu geringen Leuchtdichte sollte man sich von der beworbenen HDR-Unterstützung (DisplayHDR 400) keine Wunder erhoffen. Auf Schnittstellenseite sind zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4 und ein Kopfhörerausgang vorhanden. Wegen des Verzichts auf einen modernen DisplayPort 2.1 ist man für 425 Hz bei 10 Bit und aktivem HDR auf Kompression (DSC) angewiesen, sofern man keinen der HDMI-Anschlüsse nutzen möchte. Der fehlende Standfuß des 27M2N5500XI bedingt eine Wand- oder Schwenkarm-Montage (VESA 100), wobei letztere dann auch die ergonomischen Verstellmöglichkeiten bestimmt.

Der 3,33 kg schwere Philips Evnia 27M2N5500XI misst 558 x 331 x 64 mm (B x H x T) und bekam noch keinen Erscheinungstermin oder UVP verpasst. Zu Plänen für Marktfreigaben im Westen hat sich der Hersteller generell noch nicht geäußert.