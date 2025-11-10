Werbung

Die MMD-Monitormarke Philips hat auf ihrer chinesischen Website einen neuen Fast-IPS-Monitor für PC-Gamer enthüllt. Der zur Evnia-Serie gehörende 27M2N5500X misst 27 Zoll in der Diagonalen, löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf und erreicht eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 400 Hz. Um dieses Modell technisch auszufahren, müsste man also konstant rund 400 fps erzielen können, was in grafisch aufwendigen Titeln selbst mit starker Gaming-Hardware nicht selten eine Reduzierung der Grafikdetails und/oder den Einsatz von Upsampling wie DLSS erfordern machen dürfte.

Weitere Merkmale der lediglich nach DisplayHDR 400 zertifizierten Neuheit sind ein 1 ms schneller Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit (8 Bit + FRC), eine Helligkeit von 350 cd/m², eine Pixeldichte von rund 109 ppi und ein Kontrastverhältnis von 1.000:1. Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 zu 97 %. Die Farbgenauigkeit beläuft sich auf einen Delta-E-Wert von unter 2. Ein Smart-MBR-Sync-Modus erlaubt die gleichzeitige Verwendung der Anti-Tearing-Maßnahme FreeSync Premium und eines Anti-Blur-Tools. Wie gut das in der Praxis funktioniert, werden Fachtests zeigen müssen.

MMD hat zwar an zwei moderne HDMI-2.1-Schnittstellen gedacht, geizt jedoch beim DisplayPort, der nur in Version 1.4 statt 2.1 vorliegt und daher für 400 Hz auf Kompression (DSC) angewiesen ist. Ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) ist ebenfalls verbaut, nicht aber USB-Anschlüsse. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus, eine Höhenanpassungsmöglichkeit (130 mm), eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung (sofern der Modus gegen Bewegtbildunschärfe nicht aktiv ist).

Das Gewicht des Monitors wird auf 4,85 kg (ohne Standfuß) beziffert, der typische Strombedarf auf 25,5 W. Ob, wann und zu welchem Preis der mit einem smarten Fadenkreuz-Overlay ausgestattete Philips Evnia 27M2N5500X in Deutschland veröffentlicht werden soll, hat der Hersteller noch nicht verraten.