Amazon dringt mit seiner Eigenmarke Amazon Basics in ein weiteres Produktsegment vor: Der E-Commerce-Riese bietet ab sofort zwei Desktop-Monitore an, die sich mit Bildschirmdiagonalen von 23,8 Zoll und 27 Zoll gezielt an Heimanwender und Büroarbeitsplätze richten. Besonders bemerkenswert ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, denn die beiden IPS-Displays kosten nicht ganz 110 Euro. Die Verkaufspreise liegen bei rund 109 Euro für das 23,8-Zoll-Modell und bei etwa 106 Euro für die größere 27-Zoll-Variante – und damit tiefer, als die meisten vergleichbaren Markenprodukte kosten.

Technisch setzen beide auf ein IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten sowie einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz, die über HDMI und DisplayPort erreicht wird. Das Kontrastverhältnis wird mit 1.500:1 angegeben und zumindest der sRGB-Farbraum soll zu 99 % abgedeckt werden. Adaptive Sync gehört ebenso zur Grundausstattung, wie ein integrierter Blaulichtfilter für längere Arbeitssitzungen. Zwei 2-W-Lautsprecher sind bei beiden ebenfalls integriert. 

Ein klares Unterscheidungsmerkmal zwischen den Modellen ist der integrierte USB-Hub der 27-Zoll-Variante: Sie verfügt über einen USB-Upstream-Anschluss und einen 4-Port-USB-Hub – einer davon mit Schnellladefunktion für angeschlossene Geräte. Das macht das größere Modell besonders attraktiv für Nutzer, die Tastatur, Maus oder USB-Sticks direkt über den Monitor verbinden möchten, ohne Kabel bis zum PC führen zu müssen. Abstriche gibt es beim ergonomischen Stand: Ein Drehen oder Höhenverstellen des Bildschirmes ist nicht möglich, der Standfuß bleibt in seiner Grundposition fixiert.

Amazon Basics Computer Monitor
Die Markteinführung der neuen Amazon-Basics-Monitore ist ein strategisch folgerichtiger Schritt: Mit Batterien, Kabeln, Peripheriegeräten und vor allem eigenen Fernsehern hatte Amazon sein Sortiment an Eigenmarken seit dem Start 2009 schrittweise ausgebaut – nun greift Amazon erstmals direkt das klassische Segment der etablierten Monitorhersteller wie LG, Philips oder AOC an.

