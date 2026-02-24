Werbung

Zur CES 2026 im Januar stellte das US-Unternehmen Dell zahlreiche Produktneuheiten vor, darunter auch den Feature-reichen Business-Monitor UltraSharp U3226Q. Ebenjener QD-OLED-basierter 31,5-Zöller kann nun direkt im deutschen Onlineshop des Herstellers (siehe Verlinkung unten) erworben werden – für satte 2.760,80 Euro. Zum Vergleich: Der unverbindliche US-Verkaufspreis wurde zur CES-Ankündigung noch auf 2.599,99 US-Dollar beziffert, was umgerechnet rund 2.202 Euro entspräche. Ob sich der Euro-UVP noch entspannen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls könne Dell deutsche Bestellungen zurzeit wohl bis zum 2. März 2026 an die Kunden liefern.

Im Gegenzug für den saftigen Preis erhält man ein regelrechtes Creator-Kraftpaket, das sich auch für die professionelle Bild- und Videobearbeitung eignen soll. Das verbaute QD-OLED-Panel löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) auf, erzielt eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz und hat eine Punktdichte von knapp 140 ppi. Die übrigen Eckdaten lesen sich QD-OLED-typisch, was Kontrast (1.500.000:1), Farbtiefe (10 Bit), Reaktionszeit (0,03 ms G2G) und Leuchtdichte (300 cd/m² in SDR bei 100 % APL, 1.000 cd/m² in HDR bei 3 % APL) angeht. Die Farbpräzision soll mit einem Delta-E-Wert von unter 1 sehr hoch ausfallen.

Hinsichtlich Farbraumabdeckungen wirbt Dell mit 100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 99 % Display P3, 99 % DCI-P3, 94 % Adobe RGB und lediglich 80 % Rec. 2020. Die typische Leistungsaufnahme beläuft sich auf 33,7 W. Wer den UltraSharp U3226Q regelmäßig nachkalibrieren muss oder möchte, dürfte sich über das integrierte Kolorimeter und die 3D-LUT freuen. Mitgelieferte Software wie Dell Color Management ermöglicht die Fernwartung des Geräts oder sogar ganzer Bildschirmflotten im Unternehmen – inklusive Remote-Kalibrierung. Dank Daisy-Chaining ist es derweil möglich, Multi-Monitor-Setups mit wenigen Kabeln umzusetzen.

Mit Blick auf die Schnittstellenauswahl offenbaren sich zwei HDMI-2.1-Eingänge (48 Gbit/s, VRR), ein DisplayPort (leider nur 1.4 statt 2.1), jeweils drei USB-A- und USB-C-Buchsen, 2,5 Gbit/s schnelles Ethernet (RJ-45) und zwei Thunderbolt-4-Ports (Upstream mit DP-Alt-Modus und 140 W PD, Downstream mit 15 W PD und Daisy-Chaining). Ein ebenfalls implementierter KVM-Switch erlaubt die Steuerung mehrerer verbundener Endgeräte mit derselben Maus und Tastatur, ohne ständig Kabel umstecken zu müssen. Ebenso wenig fehlen PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild). Für HDR-Workflows sind Dolby-Vision-Unterstützung und eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 vertreten.

Der mit Standfuß 9,84 kg schwere Dell UltraSharp U3226Q lässt sich neigen, seitlich drehen, um 150 mm in der Höhe verstellen und um 90° in Pivot versetzen. Der Hersteller gewährt auf das Produkt drei Jahre Garantie samt Burn-in-Abdeckung und Vor-Ort-Austausch-Service.