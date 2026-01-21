Werbung

Der taiwanesische Elektronikhersteller AOC listet auf seiner chinesischen Website einen neuen Gaming-Monitor namens Q27G4ZDP/WS, wobei das WS-Kürzel am Ende auf ein weißes Design hinweist. Es handelt sich um einen 26,5-Zöller mit LGs Primary-RGB-Tandem-WOLED-Technologie, bei der ein RGWB-Subpixel-Layout zum Einsatz kommt. Im Vergleich zum vorigen RWGB-Layout soll eine verbesserte Schriftdarstellung erzielt werden können. Als native Auflösung werden 2.560 x 1.440 Bildpunkte (WQHD, 16:9) angegeben, wobei eine maximale Bildwiederholrate von 280 Hz anliegen soll.

Die nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte Neuheit verspricht darüber hinaus eine Farbtiefe von 10 Bit, einen Kontrastwert von 1.500.000:1, einen Delta-E-Wert von unter 2, einen 0,03 ms schnellen Grauwechsel, eine typische Leistungsaufnahme von 48 W und eine Helligkeit von 335 cd/m² (100 % APL in SDR), 600 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.500 cd/m² (1,5 % APL in HDR). Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 zu 99,5 %. Neben G-Sync-kompatiblem Adaptive Sync gehören PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), eine fps-Anzeige, ein Fadenkreuz-Overlay und eine Antireflexionsbeschichtung (AGLR) zur Ausstattung.

Auf Schnittstellenseite sind zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort (1.4 statt 2.1) und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) vertreten. An Ergonomie-Funktionen werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, ein Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit (130 mm) und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) geboten. Der ohne Standfuß 4,3 kg schwere AOC Q27G4ZDP/WS misst 605,2 x 351,0 x 58,4 mm (B x H x T) und bekam noch keine Release-Details verpasst. Sollte absehbar eine Veröffentlichung im Westen erfolgen, dürfte bzw. müsste das Modell unter 500 Euro kosten – denn beispielsweise der deutlich besser ausgestattete Gigabyte MO27Q28G (KVM, True Black 500, USB-C) startet bereits bei knapp über 500 Euro.