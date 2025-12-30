Werbung

Samsung hat eine neue Serie von Monitoren vorgestellt. Die Odyssey-Gaming-Monitor-Serie soll neue Maßstäbe bei Auflösung, Bildwiederholrate und Immersion setzen. Das Line-up für 2026 umfasst insgesamt fünf neue Modelle. Das große Highlight soll der Odyssey G90XH werden. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten 6K-Gaming-Monitor mit brillenfreiem 3D. Die neuen Displays sollen auch in Deutschland erscheinen, teils allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Laut Samsung Electronics will man mit der neuen Odyssey-Generation Display-Erlebnisse ermöglichen, die bis vor Kurzem noch undenkbar gewesen seien. Hun Lee, Executive Vice President der Visual Display Business Unit, spricht von einem fundamentalen Sprung bei der Darstellung. Funktionen für moderne Inhalte vom 6K-3D-Gaming bis hin zu hohen Bildwiederholraten für den E-Sport-Bereich sollen besonders Gamer als Kunden ansprechen. Laut IDC führt der Konzern den globalen Markt für Gaming-Monitore mit über 144 Hz an und hält im dritten Quartal 2025 einen Umsatzanteil von 18,8 %.

Das Flaggschiff der Serie ist der 32-Zoll Odyssey 3D (G90XH). Dank Echtzeit-Augentracking erzeugt das Display einen räumlichen 3D-Effekt ganz ohne Brille oder Headset. Die 6K-Auflösung kombiniert Samsung mit 165 Hz, per Dual-Mode sogar bis zu 330 Hz, sowie 1 ms Reaktionszeit. Unterstützte Spiele wie Stellar Blade, Lies of P: Overture oder The First Berserker: Khazan profitieren von speziell angepassten 3D-Effekten.

E-Sport-Spieler dürften vor allem beim Odyssey G6 (G60H) aufhorchen. Der 27-Zöller erreicht im Dual-Mode bis zu 1.040 Hz in HD und unterstützt nativ bis zu 600 Hz in QHD. Ergänzt wird das Line-up durch drei neue Odyssey-G8-Modelle. Von 6K-LCD über 5K bis hin zu einem 4K-QD-OLED-Display mit 240 Hz. FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync-Kompatibilität werden bei allen Modellen unterstützt. Vorgestellt wird das komplette Odyssey-Line-up auf der CES 2026 vom 6. bis 9. Januar 2026 in Las Vegas, wo Besucher die neuen Gaming-Monitore erstmals selbst ausprobieren können.