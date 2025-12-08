Werbung

MMD, Inhaber der Monitormarke Philips, hat mit dem in Weiß gehaltenen Evnia 27M2N5801PK einen neuen Gaming-Monitor mit Dual-Hz-Funktion auf der Agenda stehen. Das Fast-IPS-Gerät misst 27 Zoll in der Diagonalen, verspricht einen 1 ms schnellen Grauwechsel und kann wahlweise 4K (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei bis zu 240 Hz oder Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei maximal 480 Hz darstellen. Man hat folglich stets die Wahl, Bildqualität oder Framerate/Bewegtbildschärfe/Input-Lag zu priorisieren. Der Umschaltprozess kann je nach Game allerdings einen Neustart des Spiels erforderlich machen, damit die neue Wunschauflösung greift.

Die lediglich nach DisplayHDR 400 zertifizierte Neuheit stellt darüber hinaus 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 100 % sRGB, 99,6 % DCI-P3, einen 1.100:1-Kontrast, eine Helligkeit von 450 cd/m² und eine hohe Farbtreue (Delta-E-Wert von unter 1) in Aussicht. Die Punktdichte beläuft sich in 4K auf rund 163 ppi. Zwecks der Eliminierung unschöner Bildrisse (Tearing) in Spielen kann auf Adaptive-Sync-Unterstützung zurückgegriffen werden. Oder man bläut den Games über ein smartes Anti-Blur-Tool eine bessere Bewegtbildschärfe ein, ohne konstant über 200 oder gar 400 fps erreichen zu müssen.

Ein Schwarzstabilisator ist ebenso mit von der Partie wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und ein Fadenkreuz-Overlay, das seine Farbe auf Basis des aktuellen Bildhintergrunds automatisch anpassen kann. Das Schnittstellenangebot besteht aus zwei HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort 2.1 (mit unbekannter Bandbreite), einem Kopfhörerausgang und einem USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B). Der 27-Zöller kann geneigt, seitlich gedreht, um 130 mm in der Höhe verstellt und um 90° in Pivot versetzt werden. An eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight wurde ebenfalls gedacht.

Die Abmessungen werden auf 614 x 368 x 85 mm (B x H x T) und das Gewicht auf 4,96 kg beziffert (jeweils ohne Standfuß). Der typische Strombedarf beträgt laut Datenblatt 35,2 W. Ob, wann und zu welchem Preis der Philips Evnia 27M2N5801PK den deutschen Markt erreichen soll, hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.