Werbung

Auf der offiziellen Website des taiwanischen Unternehmens MSI findet sich ein neuer Gaming-Monitor namens MAG 274QPF X32. Der 27-Zöller ist Rapid-IPS-basiert, löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei maximal 320 Hz auf und trägt lediglich eine Zertifizierung nach DisplayHDR 400. Die Pixeldichte beläuft sich auf rund 109 ppi, die Reaktionszeit auf 0,5 ms (Grau zu Grau), die Farbtiefe auf 10 Bit (8 Bit + FRC), das Kontrastverhältnis auf 1.000:1 und die Leuchtdichte auf 300 cd/m² (SDR) bzw. 400 cd/m² (HDR). Außerdem ist von 129 % sRGB, 97 % DCI-P3 und 95 % Adobe RGB die Rede.

Um ein Tearing-freies Spielvergnügen zu gewährleisten, verrichtet Adaptive-Sync-Unterstützung ihren Dienst. Darüber hinaus wirbt MSI mit KI-Features wie einem jeweils smarten Schwarzstabilisator und Fadenkreuz-Overlay. Letzteres passt seine Farbe dynamisch an die jeweils vorherrschenden Hintergrundfarben der Games an. Auf diese Weise soll es stets gut sichtbar bleiben. Wer mehrere Endgeräte verbindet, freut sich derweil über PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild). Sie ermöglichen die zeitgleiche Anzeige von Inhalten aus verschiedenen Quellen.

Die Schnittstellenauswahl umfasst zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4a und einen Kopfhörerausgang. Auf USB-Anschlüsse wird verzichtet. Hinsichtlich Ergonomie werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit (130 mm), ein Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerreduzierte Hintergrundbeleuchtung in Aussicht gestellt. Der MSI MAG 274QPF X32 weist ohne Standfuß Abmessungen von 613,5 x 362,5 x 62,0 mm (B x H x T) auf und bekam bisher noch keinen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis verpasst.

Das mit 1.152 Mini-LED-Zonen und DisplayHDR 1000 versehene Rapid-VA-Schwestermodell MSI MAG 274QPF X30MV startet aktuell bei Straßenpreisen von rund 388 Euro. Der X32er dürfte also deutlich günstiger antreten.