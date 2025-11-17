News
QD-OLED, WQHD, 240 Hz und Ambiglow

Philips Evnia 27M2N6501L kommt für rund 500 Euro

Philips Evnia 27M2N6501L kommt für rund 500 Euro
Auf der deutschen Website der MMD-Monitormarke Philips findet sich ein neuer Gaming-Monitor der Evnia-Reihe. Der 27M2N6501L ist ein 26,5 Zoll großes QD-OLED-Modell mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 240 Hz Bildwiederholrate, 0,03 ms schnellem Grauwechsel und HDR10-Unterstützung. Erste Onlinehändler erwarten die Verfügbarkeit für Ende November 2025 und siedeln das Gerät bei circa 500 Euro an. Damit würde es zu den günstigen OLED-Einstiegsmodellen für PC-Spieler gehören.

Weitere Merkmale der Neuheit umfassen 10 Bit Farbtiefe, 147,5 % sRGB, 99 % DCI-P3, 98 % Adobe RGB, einen Delta-E-Wert von unter 2, ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 und eine Helligkeit von 200 cd/m² (100 % APL in SDR), bzw. 400 cd/m² (10 % APL in HDR). Die Leuchtdichte liegt folglich unter gewohnten QD-OLED-Werten. Der 27M2N6501L ist nach ClearMR 13000 zertifiziert, weist also eine ordentliche Bewegtbildschärfe auf. Eine DisplayHDR-Einstufung sucht man hingegen vergeblich.

Philips Evnia 27M2N6501L mit QD-OLED und Ambiglow
Als Anti-Tearing-Maßnahme verrichtet G-Sync-kompatibles Adaptive Sync seinen Dienst. Ein MultiView-Modus (Bild neben Bild) ist ebenso Teil der Ausstattung wie ein smartes Fadenkreuz-Overlay, ein Schwarzstabilisator und dreiseitiges Ambiglow. Letzteres beleuchtet die Rückseite des Monitors mit bunten Effekten, die sich auf Wunsch dynamisch und KI-gestützt dem Spielgeschehen anpassen. Schnittstellenseitig werden zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) beworben.

Der 26,5-Zöller lässt sich neigen, seitlich drehen, um 130 mm in der Höhe verstellen und um 90° in Pivot versetzen. Auch an eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) hat der Hersteller gedacht. Das EU-Energielabel stuft das Gaming-Gerät in die Energieeffizienzklasse E von G ein, wobei eine Leistungsaufnahme von 21 W (SDR) bzw. 25 W (HDR) angegeben wird. Der ohne Standfuß 4,19 kg schwere Philips Evnia 27M2N6501L weist Abmessungen von 609 x 355 x 61 mm (B x H x T) sowie eine Punktdichte von rund 111 ppi auf und kommt in einem weißen Design. MMD gewährt auf das Produkt drei Jahre Garantie.

