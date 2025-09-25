News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#AOC #Q27G40ZDF #Monitor #Gaming #QD-OLED #Budget #HDR

QD-OLED-Gaming fürs Budgetsegment?

AOC listet neuen Q27G40ZDF mit 240 Hz

Portrait des Authors


AOC listet neuen Q27G40ZDF mit 240 Hz
1

Werbung

Auf der chinesischen Website des taiwanischen Elektronikherstellers AOC wird ein neuer Gaming-Bildschirm namens Q27G40ZDF gelistet. Seiner Ausstattung zufolge wurden viele Komfortfunktionen und technische Features zusammengekürzt – wodurch das Gerät mutmaßlich klar im Budgetsegment angesiedelt und ein potenzieller Preisbrecher werden dürfte. Es handelt sich konkret um ein 26,5 Zoll großes QD-OLED-Modell, das mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auflöst, eine maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz erzielen können soll und über klassische HDR10-Unterstützung verfügt. Eine DisplayHDR-Zertifizierung scheint zu fehlen.

Die übrigen Eckdaten wirken mit 10 Bit Farbtiefe, einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel und einem Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 zunächst QD-OLED-typisch. Eine Auffälligkeit zeigt sich allerdings bei der beworbenen Leuchtdichte: Anstelle von mindestens 250 cd/m² (100 % APL in SDR), bzw. 450 cd/m² (10 % APL in HDR) nennt AOC lediglich 200, bzw. 400 cd/m², was auf eine QD-OLED-Sparversion hindeuten könnte. Hinsichtlich Farbraumabdeckungen wird mit 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 und 98 % Adobe RGB hingegen wieder Gewohntes geboten. Die Farbpräzision beläuft sich auf einen Delta-E-Wert von unter 2.

AOC Q27G40ZDF mit WQHD, 240 Hz und QD-OLED
AOC Q27G40ZDF mit WQHD, 240 Hz und QD-OLED
AOC Q27G40ZDF mit WQHD, 240 Hz und QD-OLED
AOC Q27G40ZDF mit WQHD, 240 Hz und QD-OLED
AOC Q27G40ZDF mit WQHD, 240 Hz und QD-OLED

Für Tearing-freie Spielsessions zeichnet FreeSync-Technologie verantwortlich. Zusätzliche Gaming-Features wie ein Fadenkreuz-Overlay, eine fps-Anzeige und ein Schwarzstabilisator sind ebenso mit von der Partie wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild). Bei den Schnittstellen herrscht mit jeweils einem HDMI-2.0- und DisplayPort-1.4-Anschluss sowie einem Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) wiederum Sparzwang, der sich bei der Ergonomie (Neigungsverstellung, VESA-Aufnahme) fortzusetzen scheint.

Für den Markt könnte der AOC Q27G40ZDF aber auch eine Chance bedeuten, denn (mit Blick auf Schnittstellen, Ergonomie, DisplayHDR) viel besser ausgestattete OLED-Modelle des Herstellers sind längst (bzw. waren öfter mal) für teils deutlich unter 500 Euro verfügbar – etwa der AG276QZD2. Denkbar also, dass die Neuheit – sofern sie denn überhaupt irgendwann in Deutschland erscheinen wird – zu den günstigsten OLED-Gaming-Displays der 27-Zoll-Klasse gehören wird. Übrigens ist mit dem Q27G41ZDF ein technisch identisches Schwestermodell geplant, das sich lediglich beim Standfuß-Design leicht unterscheidet. Die Dauer der Produktgarantie dürfte, wie von AOC gewohnt, jeweils drei Jahre betragen.

Quellen und weitere Links
#AOC
#Q27G40ZDF
#Monitor
#Gaming
#QD-OLED
#Budget
#HDR
KOMMENTARE (1) VGWort
Back to top