Der AGON PRO AG276QKD2 ist ein neuer Gaming-Monitor aus dem Hause AOC. Ausgestattet mit einem QD-OLED-Panel der dritten Generation, das eine Bildwiederholrate von 500 Hz und eine Reaktionszeit von bis zu 0,03 ms GtG erreicht, richtet sich der Monitor ausdrücklich an E-Sportler und Pro-Gamer. Mit einer QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln erreicht der AG276QKD2 bei einer Bilddiagonale von 26,5 Zoll eine Pixeldichte von 110,84 ppi.

Die HDR-Leistung des AG276QKD2 wurde gegenüber früheren Modellen nochmals verbessert. Durch die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 erreicht der Monitor nun Spitzenhelligkeiten von bis zu 1000 cd/m² bei kleinen Bildausschnitten und 300 cd/m² bei vollflächiger Weißdarstellung. Das enorme Kontrastverhältnis der QD-OLED-Technologie verspricht zudem präzise Darstellungen von Schwarz- und Weißwerten. Unterstützt werden eine 10-Bit-Farbtiefe, 1,07 Milliarden Farben sowie eine Abdeckung von 99,1 % DCI-P3, 98 % Adobe RGB und 147,6 % sRGB.

Das Panel ist entspiegelt und auf schnelle Bewegungen optimiert. Adaptive-Sync soll für flüssige Darstellungen im Bereich von 48 bis 500 Hz sorgen. Ergänzt wird dies durch Funktionen wie Shadow Control, Game Color und verschiedene vorgefertigte Spielmodi. Zwei integrierte 5-Watt-Lautsprecher bieten eine Basis-Audioausstattung.

Der Monitor ist mit aktueller Konnektivität ausgestattet. Dazu zählen ein DisplayPort-2.1-UHBR20-Anschluss mit 80 Gbit/s Bandbreite, zwei HDMI-2.1-Schnittstellen sowie ein USB-3.2-Gen-1-Hub mit Schnellladefunktion. Im Lieferumfang sind zudem wertige 1,8 m lange Kabel für DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1 enthalten. Konsolen wie PlayStation 5 und Xbox Series X|S werden mit bis zu 120 Hz bei QHD unterstützt.

Das Design kombiniert Schwarz und Dunkelgrau mit einer strukturierten Oberfläche. Der ergonomische Standfuß ermöglicht Höhenverstellung um 130 mm, Neigen, Schwenken und Drehen. Eine VESA-100x100-Halterung bietet weitere Montagemöglichkeiten. Zur Verlängerung der Lebensdauer sind OLED-Care-Funktionen integriert. Die dreijährige Garantie deckt unter anderem ein Pixel-Einbrennen bei regulärem Gebrauch ab.

Der AGON PRO AG276QKD2 ist ab sofort erhältlich und wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 949 Euro angeboten.