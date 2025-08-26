News
Mini-LED, DisplayHDR 1400 und Dual-Hz

Philips listet 27M2N6801M mit 4K160

Philips listet 27M2N6801M mit 4K160
Die MMD-Monitormarke Philips führt auf ihrer chinesischen Website einen neuen Gaming-Monitor namens 27M2N6801M, der in die Evnia-Reihe eingeordnet wird. Es handelt sich um einen Fast-IPS-basierten 27-Zöller mit Dual-Hz-Funktion: Nativ liegen 3.840 x 2.160 Pixel (4K) bei maximal 160 Hz an, wobei man zwecks Input-Lag-Optimierung jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) und bis zu 320 Hz umschalten kann. Im Backlight verrichten 2.304 Mini-LED-Zonen ihren Dienst, was wiederum zu einer Spitzenhelligkeit von 1.650 cd/m² und einer DisplayHDR-1400-Zertifizierung führt. Letzteres ist die aktuell höchste HDR-Stufe der VESA mit Blick auf LC-Bildschirme.

Bei Einsatz eines Mini-LED-Backlights kommt es je nach Bildhintergrund zu störendem Blooming um den Mauszeiger – je mehr Dimming-Zonen, desto weniger Auffälligkeiten in dieser Hinsicht. Tests werden zeigen müssen, wie der 27M2N6801M mit seinen 2.304 Zonen dahingehend abschneidet. Zu den weiteren Eckdaten der Neuheit gehören 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 130 % Adobe RGB, 99,9 % sRGB, 98 % DCI-P3 und ein Delta-E-Wert von unter 2.

Philips Evnia 27M2N6801M mit 4K-Dual-Hz, Mini-LED und HDR 1400
Als Anti-Tearing-Maßnahme wird Adaptive Sync genannt, wobei alternativ auf einen smarten Modus gegen Bewegtbildunschärfe zurückgegriffen werden kann. Auch Gaming-Features wie ein intelligentes Fadenkreuz-Overlay und ein Schwarzstabilisator sind mit von der Partie. Wer mehrere Endgeräte anschließt und Inhalte zeitgleich darstellen möchte, freut sich über die ebenfalls vorhandenen PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild). Anschlussseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang bereit.

Was die Ergonomie angeht, bleiben dank Neigungsverstellung, seitlichem Schwenken, einer Höhenanpassung (130 mm), einem Pivot-Modus, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und (sofern das Anti-Blur-Tool deaktiviert ist) einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung kaum Wünsche offen. Der ohne Standfuß 5,58 kg schwere Philips Evnia 27M2N6801M misst 614 x 368 x 75 mm (B x H x T), genehmigt sich im Betrieb knapp 40 W und steht noch ohne Release-Informationen da. Ob überhaupt eine Freigabe im Westen angedacht ist, bleibt ebenso noch abzuwarten.

Quellen und weitere Links
