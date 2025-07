Werbung

LG hat mit dem neuen Smart-Monitor Swing (32U889SA-W) ein vielseitiges Gerät vorgestellt, das sowohl für produktives Arbeiten als auch für Unterhaltung konzipiert ist. Ausgestattet mit einem 32 Zoll großen IPS-Touchdisplay in 4K-UHD-Auflösung will der Monitor scharfe Bilder, lebendige Farben und hohen Kontrast liefern. Aufgrund einer automatischen Helligkeitsanpassung kann sich die Anzeige dynamisch den Lichtverhältnissen der Umgebung anpassen, was ein angenehmes Seherlebnis in jeder Situation ermöglichen soll.

Ein besonderes Merkmal des Monitors ist der rollbare Standfuß, der es erlaubt, den Bildschirm flexibel in verschiedene Positionen zu bringen. Damit eignet sich das Gerät sowohl für den Einsatz am Schreibtisch als auch für entspannte Anwendungen wie einen Filmabend auf dem Sofa oder im Bett. Durch die ergonomische Verstellbarkeit profitieren kreative Nutzer wie Zeichner, Designer oder Musiker, die den Bildschirm etwa zur Anzeige von Notenblättern oder zur digitalen Bearbeitung ihrer Werke einsetzen können.

Als erstes Modell der LG-Smart-Monitor-Reihe verfügt der Swing über eine Touchscreen-Funktion, die eine intuitive Bedienung erlaubt. Die webOS-Plattform eröffnet zudem den Zugang zu zahlreichen Apps für Produktivität und Unterhaltung. Ohne Anschluss an einen PC können so auch cloudbasierte Anwendungen oder Streaming-Dienste direkt auf dem Monitor genutzt werden. Darüber hinaus erlaubt der Fernzugriff die Verbindung mit einem externen PC für flexibles Arbeiten aus der Ferne.

Für den Klang sorgen integrierte Lautsprecher, während die Anschlussvielfalt mit HDMI und USB Typ-C mit 65 W Ladeleistung eine einfache Integration in bestehende Arbeits- oder Entertainment-Setups ermöglicht. Die Auto-Pivot-Funktion unterstützt die automatische Drehung des Bildschirms, abhängig vom Inhalt oder der Ausrichtung, und kann über die LG Switch App weiter angepasst werden, wenn der Monitor mit einem PC verbunden ist.

Der LG Smart Monitor Swing (32U889SA-W) kommt ab Mitte August in den stationären sowie den Online-Fachhandel. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) beträgt 999 Euro.