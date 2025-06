Werbung

Samsung hat mit dem Odyssey OLED G6 seinen ersten OLED-Gaming-Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz von 500 Hz vorgestellt. Das Modell G60SF mit 27 Zoll Bildschirmdiagonale bietet eine WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln und kombiniert die schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GTG) mit der QD-OLED-Technologie, was ein besonders scharfes, kontrastreiches und reaktionsschnelles Gaming-Erlebnis bescheren soll. Die Bildrate von 500 Hz macht den Monitor besonders für kompetitive Spiele attraktiv, bei denen schnelle Bewegungen und niedrige Latenz entscheidend sein können.

Der Monitor ist VESA DisplayHDR True Black 500 zertifiziert und kann damit ein tiefes Schwarz und eine hohe Farbtreue bieten, unterstützt durch eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits. Dank der Glare-Free-Technologie von Samsung sollen störende Reflexionen deutlich reduziert werden, was vor allem bei hellen Umgebungslichtbedingungen die Sichtbarkeit verbessern kann. Für längere Gaming-Sessions soll OLED Safeguard+ dafür sorgen, dass die Panelqualität erhalten bleibt und Einbrenneffekte vermieden werden.

In Sachen Kompatibilität unterstützt der Odyssey OLED G6 sowohl NVIDIAs G-SYNC als auch AMDs FreeSync Premium Pro, wodurch Screen-Tearing und Ruckeln bei variablen Bildraten effektiv unterdrückt werden können. Die visuelle Qualität wird durch die Pantone-Validierung zusätzlich unterstrichen: Über 2.100 Pantone-Farben und mehr als 110 Hauttöne sollen originalgetreu dargestellt werden können, was eine realitätsnahe und immersive Spielumgebung erlaubt.

Der Odyssey OLED G6 reiht sich ein in Samsungs Portfolio von High-End-Gaming-Monitoren und richtet sich in erster Linie an Gamer, die Wert auf höchste Performance und authentische Darstellung legen. Die Markteinführung beginnt in Südostasien, der Start in Deutschland ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant. Über die preisliche Ausgestaltung hat Samsung noch keine Informationen bekannt gegeben.