LG Electronics erweitert sein Angebot im professionellen Displaysegment mit dem neuen UltraFine 40WT95UF, einem hochauflösenden 40-Zoll-Monitor, der speziell für datenintensive Branchen wie Finanzwesen und IT konzipiert wurde. Das Modell will neue Maßstäbe durch seine Kombination aus 5K2K-Auflösung von 5.120 x 2.160 Pixeln, Thunderbolt-5-Unterstützung und einem Seitenverhältnis von 21:9 setzen. Die gebogene Bildschirmfläche bietet nicht nur ein immersives Seherlebnis, sondern schafft gleichzeitig Platz für paralleles Arbeiten mit mehreren Anwendungen – etwa in der Datenanalyse, Softwareentwicklung oder bei visuellen Designprojekten.

Technisch zeichnet sich der Monitor durch ein IPS-Black-Panel aus, das mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und der Unterstützung von AMD FreeSync Premium für eine flüssige Darstellung sorgen soll. DisplayHDR 600 kann zudem eine hohe Helligkeit mit erweitertem Dynamikumfang gewährleisten, wodurch sowohl helle als auch dunkle Bildbereiche präzise wiedergegeben werden können. Dies kann besonders bei visuellen Arbeiten mit hoher Detailgenauigkeit von Vorteil sein. Die Darstellung langer Codezeilen oder großer Tabellen ist dank des weiten horizontalen Arbeitsbereichs ohne Scrollen möglich.

Ein besonderes Highlight ist die Integration von Thunderbolt 5, was schnelle Datenübertragungen von bis zu 80 Gbit/s ermöglicht. Die Schnittstelle erlaubt beispielsweise, leistungsstarke Peripheriegeräte anzuschließen und gleichzeitig Laptops mit einem einzigen Kabel zu laden. Neben Thunderbolt bietet der Monitor eine Vielzahl weiterer Anschlüsse, darunter USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort 2.1 und ein RJ45-LAN-Anschluss, was ihn besonders flexibel für den Einsatz in heterogenen IT-Umgebungen macht.

Für optimiertes Multitasking sollen Funktionen wie Picture-in-Picture und Picture-by-Picture sorgen, mit denen Inhalte von zwei Quellen gleichzeitig dargestellt werden können. Die integrierte KVM-Funktion erlaubt es darüber hinaus, mehrere Rechner mit nur einer Tastatur und Maus zu steuern. Zwei integrierte Stereolautsprecher mit je 10 Watt Leistung runden das Ausstattungspaket ab und sorgen für eine Audiowiedergabe ohne zusätzliche externe Lautsprecher.

Der LG UltraFine 40WT95UF ist als ganzheitliche Arbeitsplattform für professionelle Anwendungen ausgelegt und wird voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres zum Preis von 1.499 Euro verfügbar sein.