Die Hardwareluxx-Redaktion ist auf der Computex in Taipeh vor Ort und wird auch in diesem Jahr über die neuen Produkte und Technologien der IT-Branche berichten. Bereits vor dem offiziellen Start der Computex 2025 haben wir MSI einen Besuch abgestattet, um ohne den ganzen Trubel die Neuigkeiten in aller Ruhe einen Blick auf die neuen Produkte werfen zu können. Im Mainboard-Bereich von MSI ist uns dann besonders die SafePin-Technology ins Auge gefallen und mit dem MPG X870I EDGE TI WIFI sowie dem MPG B850I EDGE TI WIFI konnten wir zwei brandneue AM5-Platinen ausfindig machen.

Gerade die Enthusiasten, die oftmals Mainboards austauschen und diese in den Händen halten, bemerken umso öfter die spitzen Lötstellen auf der PCB-Rückseite für die einzelnen Pins. Seien es die Pins für die Stromversorgung, für die USB-Ports am I/O-Panel und in Header-Form oder auch für die Kondensatoren. Sind die Lötstellen besonders spitz und wird das Mainboard dann ungünstig in der Hand gehalten, wird dies mitunter deutlich spürbar, wenn diese spitzen Lötstellen in die Haut eindringen.

MSI hat genau für diesen Umstand die neue SafePin-Technology ins Leben gerufen. Mit dieser Technik gehören diese teilweise scharfen Lötstellen der Vergangeheit an. Der Hersteller hat auf der Computex zwei Prototypen ausgestellt. Wir haben den ATX-Prototypen in die Hand genommen und konnten uns von der SafePin-Technology selbst davon überzeugen. Die üblichen Lötstellen wurden in der Tat auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig wurden die Stellen gelättet, sodass ein Pieksen und Stechen in die Haut nicht mehr stattfinden.

Uns gegenüber hat MSI mitgeteilt, dass einzelne Mainboard-Modelle, die künftig erscheinen werden, mit dieser neuen Safe-Pin-Technology ausgestattet sein werden, doch zunächst nicht alle neuen Modelle. Leider wollte MSI hier diesbezüglich nicht ins Detail gehen, doch wurde in Aussicht gestellt, das früher oder später alle neuen Mainboards dieses Feature mitbringen werden.

Weiße AM5-Mainboards in Mini-ITX

Nicht weit entfernt wurden auch das brandneue MPG X870I EDGE TI WIFI und MSI MPG B850I EDGE TI WIFI im kompakten Mini-ITX-Format ausgestellt. Beide Modelle bieten ein weißes PCB und silberfarbene Kühlkörper und sind daher für kleine, kompakte AM5-Builds konzipiert. Üblicherweise bringen beide Winzlinge einen PCIe-5.0-x16-Steckplatz und zwei DDR5-UDIMM-Speicherbänke für einen RAM-Ausbau bis 128 GB mit. Das X870-Modell bringt erzwungenermaßen auch den ASM4242-USB4-Controller mit, sodass sich am I/O-Panel auch zwei USB4-Ports aufhalten und auch als DisplayPort-1.4-Grafikausgänge dienen können.

Zwei M.2-M-Key-Schnittstellen bringt das MPG B850I EDGE TI WIFI mit, von denen der vorderseitige Anschluss bis PCIe 5.0 x4 angesteuert ist. Im Regelfall bringen Mini-ITX-Mainboards auf der Vorder- und Rückseite des PCBs jeweils eine M.2-Schnittstelle mit, doch beim MPG X870I EDGE TI WIFI sind es in Summe drei Stück. Zwei M.2-SSDs finden auf der Vorderseite gestapelt auf gesondertem Modul ihren Platz. Bei der Netzwerk-Ausstattung setzt MSI natürlich auf die modernen Standards im Consumer-Bereich, nämlich auf 5 GbE und WiFi 7.

Preislich wurden uns 309 US-Dollar für das MPG X870I EDGE TI WIFI und 269 US-Dollar für das MPG B850I EDGE TI WIFI genannt, sodass die Mehrwertsteuer in Deutschland noch hinzukommt. Demnach wären um die 370 Euro respektive 325 Euro inkl. Mehrwertsteuer nicht unrealistisch. Einen Release-Zeitraum blieb uns MSI noch schuldig, doch da die Chipsätze unter keinem NDA mehr liegen, dürfte es nicht mehr all zu lange dauern.