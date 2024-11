Werbung

LG hat seinen neuesten UltraGear OLED Gaming-Monitor GX7 (Modell 27GX790A) vorgestellt. Das neue Modell setzt auf ein 27-Zoll großes WOLED-Display mit QHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) sowie auf eine niedrige Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) und eine Bildwiederholrate von 480 Hz. Zusätzlich überzeugen will das Gerät mit einem nahezu rahmenlosen Design auf allen vier Seiten.

Der GX7 ist mit der WOLED-Display-Technologie von LG ausgestattet, die eine weiße OLED-Lichtquelle mit Farbfiltern nutzt, um präzise RGB-Farben und eine hohe Helligkeit erzeugen zu können. Dabei soll diese Technologie auch bei schnellem Gaming ein hohes Kontrastverhältnis, lebendige Farben und hohe Schwarzwerte bieten können. Daneben ist das neue UltraGear-Modell VESA DisplayHDR True Black 400 zertifiziert und in die höchste VESA ClearMR-Klasse eingestuft.

Der neue LG-Monitor ist NVIDIA G-SYNC Compatible- sowie AMD FreeSync Premium Pro zertifiziert, was Tearing und Flackern reduziert und das Spiele-Erlebnis intensiver machen kann. Die Anti-Glare-Low-Reflection-Beschichtung (AGLR) von LG will zudem für bessere Sichtverhältnisse in helleren Räumen sorgen. Mit DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1 Anschlüssen will das 27-Zoll-Gerät zudem die Kompatibilität mit den neuesten Konsolen, Gaming-PCs und den für Anfang 2025 erwarteten GPUs der nächsten Generation sicherstellen. DisplayPort 2.1 bietet eine 67 Prozent höhere Bandbreite im Vergleich zu DisplayPort 1.4 und unterstützt damit höhere Auflösungen und Bildwiederholraten.

Für ein aufgeräumtes Gaming Set-up will der schlanke, flache L-förmige Standfuß des Monitors sorgen. Dieser ermöglicht es Nutzern, ihre Tastatur auf der Basis des Standfußes platzieren zu können und soll darüber hinaus mit einem Schwenkbereich von 30 Grad in beide Richtungen punkten. Der Monitor verfügt über einen 4-poligen Kopfhöreranschluss, der eine In-Game-Kommunikation über ein Headset ermöglicht, und unterstützt DTS Headphones. 3D Audio für Kopfhörer soll präzise Klangpositionierung bieten, die es Gamern erleichtern können, Geräusche zu lokalisieren – was in intensiven FPS- oder Online-Battle-Royale-Spielen einen relevanten Unterschied machen kann.

Wann und zu welchem Preis der Monitor den europäischen Markt erreicht, ist derzeit noch unklar.