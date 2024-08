MSI zeigt auf der Gamescom viele neue Gaming-Monitore

Werbung

Ob riesiges 49-Zoll-Gerät im Ultrawide-Format, ein gekrümmtes 32-Zoll-Modell mit QD-OLED-Technik oder ein Gaming-Monitor, der dank Dual-Mode seine Refreshrate optimieren kann. Auf der Gamescom 2024 in Köln zeigt MSI eine Vielzahl seiner aktuellen Geräte-Highlights aus dem Display-Segment, die es teilweise noch in diesem Jahr in die Läden schaffen sollen.

Der MSI MPG 491CQPX QD-OLED ist ein echter Hingucker und mit seiner deutlich über 1 m breiten Bildschirmfläche sicher kaum zu übersehen. Auf stattlichen 49 Zoll bietet er quasi zwei Bildschirme in einem und kommt auf 5.120 x 1.440 Bildpunkte sowie auf ein 32:9 Seitenformat. Das sorgt nicht nur im Office-Alltag für viel Platz auf dem Desktop, indem sich beispielsweise mehrere Word- und Excel-Dokumente nebeneinanderlegen lassen, sondern obendrein beim Gaming. Hier wird die Immersion durch die volle Breite ausgenutzt – man fühlt sich mittendrin im Spiel, wie wir mit einer Runde „Microsoft Flight Simulator“ ausprobieren konnten.

Das Panel ist um 1.800R gekrümmt, erreicht schnelle 240 Hz, bzw. 0,3 ms und ist DisplayHDR-400-zertifiziert, womit auch HDR-Inhalte dargestellt werden können. Ein KVM-Switch für den Anschluss mehrerer PCs und Konsolen gehört ebenso zur Grundausstattung, wie ein USB-C-Port, der angeschlossene Geräte per Power Delivery mit bis zu 98 W versorgt. Zwei HDMI-2.1-Eingänge, einmal DisplayPort 1.4 und zwei klassische USB-A-Schnittstellen sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse stehen anschlusstechnisch zur Verfügung.



Der MSI MPG 491CQPX QD-OLED soll im Laufe des vierten Quartals in Deutschland verfügbar sein.

Weniger Bildschirmfläche und Dual-Mode

Wer nicht ganz so viel Platz auf dem Schreibtisch hat, für den könnte der MSI MPG 321CURX QD-OLED etwas sein. Auch er baut auf die neuste QD-OLED-Technik der dritten Generation auf und verfügt über ein 240 Hz schnelles, mit 1.800R gebogenes Panel, fällt mit einer Diagonale von 32 Zoll jedoch deutlich kompakter aus. Die Auflösung erreicht 3.840 x 2.160 Bildpunkte; zweimal HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und ein KVM-Switch gehören bei ihm ebenfalls zur Grundausstattung.

Alle neuen MSI-Geräte wurden im Übrigen im Bereich der Kühlung optimiert und werden weiterhin passiv betrieben. Die OLED-Care-2.0-Technik soll ein Einbrennen des Bildes zuverlässig verhindern, über die Intelligence-App lassen sich die Geräte umfangreich konfigurieren und einstellen.

Auch der MSI MPG 321CURX QD-OLED soll im vierten Quartal nach Deutschland kommen. Rund 1.400 Euro dürften dann für ihn fällig werden.

Der MSI MAG 321CUPDF ist MSIs erster Monitor mit Dual-Mode. Damit kann zwischen zwei unterschiedlichen Auflösungs- und Geschwindigkeits-Modi hin und her gewechselt werden, um beide Parameter dem aktuellen Einsatzgebiet besser anpassen zu können. Für Office-Arbeiten und den Multimedia-Konsum lässt sich der 32-Zöller mit seinen vollen 3.840 x 2.160 Bildpunkten betreiben, die dann in 160 Hz ausgegeben werden. Für schnelle Shooter-Spiele kann alternativ in den zweiten Betriebsmodus gewechselt werden, bei dem die Bildwiederholfrequenz auf 320 Hz verdoppelt, dafür die Auflösung auf Full HD und damit auf 1.920 x 1.080 Bildpunkte reduziert wird. Der Wechsel erfolgt bequem über das OSD. Da MSI seinen Fokus wieder verstärkt auf Curved-Displays legt, ist auch der MAG 321CUPDF leicht gekrümmt.

Im Laufe des vierten Quartals soll der MSI MAG 321CUPDF mit Dual-Mode in Deutschland verfügbar sein.