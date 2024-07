Werbung

AOC präsentiert mit dem U27B3CF einen neuen 68,6 cm (27") 4K-Monitor für professionelle Anwender. Das IPS-Panel des AOC U27B3CF soll mit seiner 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) für naturgetreue Darstellungen mit einer Pixeldichte von 163 PPI sorgen. Die 10-Bit-Farbtiefe (8-Bit + FRC) und 1,07 Milliarden Farben wollen dabei sanfte Farbverläufe sicherstellen. HDR10-Konformität und 350 Nits dagegen sollen einen verbesserten Kontrast und eine optimale Helligkeit gewährleisten.

Der Monitor kommt mit einem USB-C-Anschluss inklusive 65 W Power Delivery. Dieser ermöglicht es, Laptops mit einem einzigen Kabel anzudocken und aufzuladen. In Kombination mit zwei zusätzlichen USB-3.2-Anschlüssen kann der U27B3CF zum Hub für Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus werden. Außerdem stehen zwei HDMI-2.0-Ports für vielseitige Anschlussoptionen mit mehreren Geräten zur Verfügung.

Der U27B3CF ist mit Adaptive-Sync für variable Bildwiederholraten ausgestattet und bietet zudem eine GtG-Reaktionszeit von 4 ms für eine flüssige, ruckelfreie Darstellung. Der Monitor kommt neben seinem Einsatz als Arbeitsgerät also auch für gelegentliches Gaming in Frage. Über den ergonomischen Standfuß lässt sich das Display für eine optimale Körperhaltung um 110 mm in der Höhe verstellen und um -5/20° neigen. Für die Montage an einem Monitorarm oder an der Wand ist das Gerät mit 100 x 100 mm VESA-Halterungen kompatibel.

Das 3-seitig rahmenlose Design verleiht dem U27B3CF dabei ein schlankes Aussehen und qualifiziert ihn auch für Multi-Monitor-Setups. LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie sollen zusätzlich die Augen schonen.

Der AOC U27B3CF ist ab Juli 2024 für 319,00 Euro erhältlich.