Werbung

Mitte Juni riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit MSI zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für einen brandaktuellen Gaming-Monitor der dritten QD-OLED-Generation des Herstellers. Wir haben uns nun endlich an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des MSI MPG 271QRXDE QD-OLED. Dabei handelt es sich um einen 27 Zoll großen Gaming-Monitor, welcher auf die neue, dritte QD-OLED-Generation setzt und damit nicht nur bei der Bildqualität weiter zulegen soll, sondern vor allem auch bei der Geschwindigkeit. So verspricht MSI eine Bildwiederholfrequenz von 360 Hz sowie eine Reaktionszeit von 0,03 ms (GTG).

Die native Auflösung beträgt 2.560 x 1.440 Bildpunkte, natürlich wird Adaptive-Sync unterstützt. Das Panel ist obendrein TrueBlack 400 zertifiziert und kann somit HDR-Inhalte problemlos darstellen, wobei MSI eine Peak-Helligkeit von 1.000 Nits verspricht.

Der MPG 271QRXDE QD-OLED soll sich aber auch an professionelle Anwender aus der Kreativ-Branche richten, denn das OLED-Panel verspricht obendrein eine hohe Farbwiedergabe und -treue. So soll der 27-Zöller den sRGB-Farbraum vollständig abdecken, das DCI-P3-Spektrum immerhin noch zu sehr guten 99 %. Angeschlossen wird er wahlweise per HDMI 2.1 oder DisplayPort 1.4a. Hier stehen zwei, bzw. ein Eingang bereit. Einen USB-Hub bietet er ebenso wie die Möglichkeit einer Typ-C-Verbindung mit einer Ladefähigkeit von bis zu 90 W. Außerdem lassen sich Kopfhörer anschließen. Einen KVM-Switch hat MSI ebenfalls integriert.

Spezifikationen des MSI MPG 271QRXDE QD-OLED in der Übersicht Straßenpreis: ca. 999 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: de.msi.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung X Gehäusefarbe: Anthrazit/Schwarz Format: 16:9 Panel: OLED Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 250

HDR: 1.000 Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 360 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x USB Typ-C 2.0

3x USB 2.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 10,9 kg Abmessungen (B x H x T): 610 x 422 x 242 mmm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 15°

Drehung: -90° - 90° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: extern Sonstiges: Adapative Sync zertifiziert

Während viele OLED-Bildschirme immer wieder durch eine aktive Kühlung auffallen, wird der MPG-Monitor lüfterlos über eine Graphenfolie auf Temperatur gehalten. Natürlich dürfen ein schickes Beleuchtungssystem und eine umfangreiche Systemsoftware nicht fehlen. Letztere lässt sich über einen 5-Wege-Joystick steuern und bietet über die Gaming-Intelligence-App einige Anzeige-Einstellungen für Spiele, die bis hin zu einem optimierten Fadenkreuz in Shooter-Spielen reichen. OLED Care 2.0 soll hingegen das Risiko, auf Einbrenneffekte minimieren. MSI setzt auf eine sehr umfangreiche Lösung, die viele Eingriffsmöglichkeiten erlaubt.

Im Preisvergleich kostet der MSI MPG 271QRXDE QD-OLED aktuell rund 999 Euro. Drei unserer Leser dürfen ihn im Rahmen des Lesertests kostenlos auf Herz und Nieren und testen. Wer den Monitor kauft und bewertet, kann sogar noch 100 US-Dollar Steam-Guthaben abstauben!

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen, haben uns über das brachiale Feedback gefreut und uns direkt an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "patrickbuhr", "Robert_JJ4" und "SimonS" zu den glücken Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Monitor-Unterforum zu posten.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 30. Juni 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 1. Juli 2024

Testzeitraum bis 4. August 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von MSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum