Samsung hat die Markteinführung der aktuellen Generation der Odyssey OLED-, Smart- und ViewFinity-Monitore bekanntgegeben. Die 2024er Odyssey-Reihe will die Samsung OLED-Erfahrung weiter verbessern, während die Smart Monitore verbesserte Unterhaltungsfunktionen durch AI-Features bieten sollen. Die Modelle der ViewFinity-Reihe wollen durch verbesserte Konnektivität hervorstechen, unter anderem dank KVM-Switch.

Der Odyssey OLED G82 (Modellname: G80SD) ist ein flacher 32-Zoll-OLED-Gaming-Monitor mit einer 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) und einem Seitenverhältnis von 16:9. Das Display hat eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine Reaktionszeit von 0,03 ms - also das, was 2024 in dieser Klasse üblich ist. Darüber hinaus ist der Odyssey OLED G8 der erste Gaming-Monitor von Samsung mit AI-Unterstützung. Der NQ8 AI Gen3-Prozessor soll in der Lage sein, Inhalte des Gaming Hub und der nativen Smart TV-Apps nahezu verlustfrei auf 4K hochzuskalieren.

Der Odyssey OLED G65 (Modellname: G60SD) bietet auf 27 Zoll eine WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) sowie ebenfalls ein Seitenverhältnis von 16:9. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 360 Hz und die Reaktionszeit bei 0,03 ms (G/G).

Beide Modelle verfügen über FreeSync Premium Pro und Samsung OLED Safeguard+. Die Technologie soll das Einbrennen durch eine pulsierende Wärmeleitung verhindern. Der Monitor soll außerdem statische Bilder wie Logos und Taskleisten erkennen und automatisch deren Helligkeit reduzieren können, was Einbrenneffekten zusätzlich entgegenwirken soll.

Der Odyssey OLED G8 und der OLED G6 leuchten mit 250 cd/m². Die OLED Glare Free Technologie will dabei für weniger Reflexionen bei der Darstellung sorgen, während Bildschärfe und Farbgenauigkeit erhalten bleiben sollen. Basis dafür ist eine OLED-angepasste, reflexionsarme Beschichtung.

Beide Monitore verfügen über ein schlankes Metalldesign. Um die Immersion beim Spielen zu verstärken setzen die Monitore zusätzlich auf Core Lighting+. Dies ermöglicht an die Inhalte angepasstes Ambient Lighting. Für ergonomische Unterstützung beim Spielen kann das Display über den Standfuß in der Höhe verstellt, geneigt, gedreht und geschwenkt werden.

Die aktualisierte Smart Monitor-Reihe aus M8 (Modellname: M80D) und M7 (Modellname: M70D) will hingegen ein weitreichendes Multi-Device-Erlebnis in einem Gerät bieten. Das Spitzenmodell, der 32 Zoll 4K-UHD (3.840 x 2.160 Pixel) Smart Monitor M81, hat dafür den NQM AI-Prozessor integriert. Dieser soll mittels AI-gestützter Funktionen das Unterhaltungserlebnis verbessern. So können auch bei der Serie durch AI Upscaling Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf nahezu verlustfrei auf 4K hochskaliert werden, während der Active Voice Amplifier Pro die Hintergrundgeräusche analysiert und so die Wiedergabe von Dialogen anpassen kann. Der M8 verfügt über einen 360-Audio-Modus.

Der M7 ist in 32 und 43 Zoll mit einer 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel), einer Helligkeit von 300 cd/m², einer Bildwiederholrate von 60 Hz (max.) und einer Reaktionszeit von 4ms (G/G) erhältlich.

Die aktuelle ViewFinity-Reihe umfasst den S8 (Modellname: S80UD), den S7 (Modellname: S70D) und den ViewFinity S6 (Modellname: S60UD), die besonders für Kreative und Design-Profis geeignet sind.

Die 2024er-Modelle unterstützen HDR10 und die Darstellung von bis zu 1 Milliarde Farben. Darüber hinaus verfügen die Monitore über die Intelligent Eye Care-Funktionen, was die Belastung der Augen bei längerem Arbeiten verringern möchte.

Der ViewFinity S8 in 27 und 32 Zoll bietet eine 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel), eine Bildwiederholrate von 60 Hz (max.) und eine Helligkeit von 350 cd/m². Außerdem besitzt er einen USB-Hub für einfache Konnektivität und einen höhenverstellbaren Standfuß. Darüber hinaus verfügen die beiden Monitore über einen KVM-Switch für einfache Anschlüsse und schnelles Umschalten zwischen zwei Eingabegeräten. Zudem können über den USB-C-Anschluss externe Geräte mit bis zu 90 W geladen werden.

Der ViewFinity S7 ist in 27 und 32 Zoll erhältlich. Das Modell bietet ebenfalls eine 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel), eine Helligkeit von 350 cd/m² und eine Bildwiederholrate von 60 Hz (max.). Der ViewFinity S6 mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) erscheint in den Größen 24, 27 und 32 Zoll auf dem Markt. Eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz (max.), eine Helligkeit von 350 cd/m², der USB-Hub, ein höhenverstellbarer Standfuß, der KVM-Switch und ein USB-C-Anschluss mit einer Ladeleistung von bis zu 90 W wollen ihn als Gesamtpaket abrunden.