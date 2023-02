Werbung

Gerade im OLED-Lager sind aktuell noch Modelle im 42-Zoll-Format häufig zu finden. Die Diagonale in Kombination mit der UHD-Auflösung erinnert an das TV-Segment, was sicherlich auch nicht zu weit hergeholt ist. Ab sofort ist mit dem Philips Evnia 42M2N8900 ein weiteres dieser 42-Zoll-Modelle verfügbar, die sich primär an Spieler richten sollen.

Diese profitieren natürlich von der OLED-typisch kurzen Reaktionszeit, während darüber hinaus eine maximale Wiederholfrequenz von 138 Hz geboten wird. Der ungewöhnliche Wert erinnert doch stark an den KTC G42P5 (Test), den wir Ende 2022 auf dem Schreibtisch stehen hatten und der seine TV-Gene nicht leugnen konnte. Beim Evnia 42M2N8900 wird wohl das gleiche oder ein ähnliches Panel zum Einsatz kommen, das beim KTC-Modell von LG stammt. Das Coating war beim KTC-Gerät einer der größten Kritikpunkte, Philips spricht von einer blendfreien und reflexionsarmen (2 %) Bildschirmbeschichtung. Neben der Wiederholfrequenz soll der 42-Zöller dank eines kurzen Input-Lags für Gamer prädestiniert sein, genauere Angaben werden hierzu aber nicht gemacht.

Genauere Informationen sind zur Farbwiedergabe bekannt. Der DCI-P3-Farbraum wird zu 98,5 % abgedeckt, während es bei Adobe RGB 93,6 % sind. Bei sRGB werden 131,3 % angegeben. Die Farbverarbeitung erfolgt mit 10 Bit, sodass insgesamt 1,07 Milliarden Farben dargestellt werden können. Philips gibt darüber hinaus an, eine RWGB-Subpixel-Anordnung zu nutzen. Die Helligkeit soll bei 400 cd/m² liegen.

Anschlusstechnisch gibt es zwei HDMI-2.1-Schnittstellen und DisplayPort 1.4. Darüber hinaus kann das Bild auch via USB-C zugespielt werden. USB-seitig setzt Philips auf vier USB-Downstream-Ports und eine Upstream-Schnittstelle. Philips integriert auch einen KVM-Switch.

Trotz der stattlichen Maße, die 42-Zoll-Modelle besitzen, integriert Philips eine Höhenverstellung. Angaben zum Umfang der Einstellmöglichkeiten gibt es aber nicht. Wie bei allen Modellen der 8000er-Serie bietet der Evnia 42M2N8900 die Ambiglow-Hintergrundbeleuchtung.

Der Philips Evnia 42M2N8900 soll ab sofort verfügbar sein und kostet 1.849 Euro.