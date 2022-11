Werbung

Nach und nach wächst die Auswahl an OLED-Monitoren für Spieler. LG hat mit dem UltraGear 27GR95QE-B erst kürzlich ein 27-Zoll-Modell vorgestellt. Und jetzt teasert MSI mit Project 491C ein weiteres Modell - aber eines, das ganz andere Dimensionen erreichen soll.

Als gewölbter 49-Zoll-OLED-Gamingmonitor würde dieses Modell nicht nur den LG-Monitor, sondern auch Alienwares AW3423DW und selbst LGs 45-Zoll-Modell UltraGear 45GR95QE übertrumpfen. Per Twitter verrät MSI aber nur noch wenige Details. Project 491C wird ein QD-OLED-Panel mit 240 Hz Bildwiederholrate bieten. Der XXL-Monitor soll zur CES 2023 debütieren. Die Messe wird am 5. Januar 2023 in Las Vegas ihre Tore öffnen. Schon im Vorfeld soll sich Project 491C einen CES Innovation Award gesichert haben.

Weitere Informationen wird es dann sicherlich spätestens zur CES geben.