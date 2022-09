Alienware hat jetzt eine etwas günstigere Version seines 34-Zoll-QD-OLED-Curved-Gaming-Monitors vorgestellt. Besagtes Display erscheint zunächst am 18. Oktober in China und anschließend am 8. November 2022 in den Vereinigten Staaten sowie Kanada. Obwohl der neue Alienware-Monitor in vielerlei Hinsicht dem im Frühjahr vorgestellten AW3423DW (Test) gleicht, hat der Hersteller an zwei entscheidenden Stellen Änderungen vorgenommen.

Dies hat zur Folge, dass der Preis auf rund 1.100 US-Dollar gesenkt werden konnte. Die Unterstützung von Nvidias G-Sync-Ultimate mit VRR wurde zugunsten von AMDs FreeSync-Premium-Pro gestrichen und die Bildwiederholrate von 175 Hz auf 165 Hz gesenkt. Weiterhin kommt jedoch ein QD-OLED-Display mit einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln sowie einer Krümmung von 1.800 mm zum Einsatz.

Zudem besitzt das Alienware-Display einen HDMI-2.0-Anschluss und zwei DisplayPorts (1.4). Der AW3423DW setzt hingegen auf zwei HDMI-2.0-Schnittstellen und lediglich einen DisplayPort. 165 Hz gibt es allerdings nur über den DisplayPort. Die HDMI-Anschlüsse erreichen maximal 100 Hz. Das Seitenverhältnis beträgt 21:9. Des Weiteren hat der Hersteller die Wandmontage erleichtert, da der Monitor auf ein schmaleres Design zurückgreift. Wie sich dem Datenblatt entnehmen lässt, hat Alienware hier rund 10 mm eingespart. Ansonsten lässt sich optisch kaum ein Unterschied erkennen.

Ob und wann der neue 34-Zoll-QD-OLED-Curved-Gaming-Monitor in Deutschland verfügbar sein wird, ist bis dato nicht bekannt.