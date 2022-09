ASRock geht nun auch unter die Anbieter von Gaming-Monitoren: Phantom Gaming PG34WQ15R2B und PG27FF1A sind beides 165-Hz-Monitore für Spieler. Der Phantom Gaming PG34WQ15R2B erhält als Besonderheit integrierte W-LAN-Antennen.

Dass ASRock eigene Monitore plant, war bereits durch Einträge in die Liste der FreeSync-unterstützenden Monitore bekannt geworden. Heute hat der Hersteller die beiden Modelle offiziell vorgestellt und auch die Produktseiten online gestellt. Wer jetzt noch neu in das Monitor-Segment vorstoßen will, hat es aber schwer, seine Modelle von denen der etablierten Konkurrenz abzusetzen. Während NZXT deshalb bei seinem Markteinstieg mit dem Canvas 32Q auf eine flexiblere Standfuß bzw. Standarm-Lösung gesetzt hat, hebt ASRock vor allem die integrierten W-LAN-Antennen beim Phantom Gaming PG34WQ15R2B vor.

Phantom Gaming PG34WQ15R2B: Der erste Gaming-Monitor mit W-LAN-Antennen

Laut Hersteller ist der Phantom Gaming PG34WQ15R2B sogar der erste Gaming-Monitor überhaupt, der dieses Feature bieten kann. Die Antennen sollen dank einer Spitzenverstärkung von 7 dBi für ein stärkeres W-LAN-Signal sorgen. Zudem soll die typische Monitorplatzierung auf dem Tisch der W-LAN-Qualität zugutekommen. Die Monitor-Antennen sollen sich einfach anstelle der regulären W-LAN-Antenne an einem entsprechend ausgelegten PC anschließen lassen.

Abseits von den W-LAN-Antennen ist der Phantom Gaming PG34WQ15R2B ein 34-Zoll-Modell mit weniger überraschenden Merkmalen. ASRock verbaut ein gewölbtes VA-Panel mit 3.440 x 1.440 Pixeln. Es soll den DCI-P3-Farbraum zu 91 % und den sRGB-Farbraum zu 115 % abdecken. Die Reaktionszeit wird mit 1 ms angegeben. Der Monitor unterstützt AMD FreeSync Premium und DisplayHDR 400. Sein Standfuß ermöglicht Höhen-, Schwenk- und Neigungsverstellung.

Phantom Gaming PG27FF1A: 27-Zoll-Modell mit Full-HD-Panel

Das 27-Zoll-Modell Phantom Gaming PG27FF1A muss ohne W-LAN-Antennen auskommen. Es erhält ein planes IPS-Panel, das nur mit 1.920 x 1.080 Pixeln auflöst. Auch bei diesem Modell wird eine Reaktionszeit von 1 ms versprochen. Es unterstützt ebenfalls maximal 165 Hz und AMD FreeSync Premium. Sein Standfuß ist auf Schwenk- und Neigungsverstellung beschränkt. Beide Monitore bieten zwei HDMI-Anschlüsse, einen Kopfhöreranschluss und einen DisplayPort (DisplayPort 1.2 beim PG27FF1A und DisplayPort 1.4 beim PG34WQ15R2B).

Zu den Preisen seiner Gaming-Monitore macht ASRock noch keine Angaben.