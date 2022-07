In erster Linie für Gamer, aber auch für Content-Creator wurden heute von Corsair zwei neue Monitore aus der Xeneon-Serie vorgestellt. Sowohl der Xeneon 32UHD144 als auch der Xeneon 32QHD240 bringen ein Fast-IPS-Display mit einer Diagonale von 32 Zoll mit und unterstützen AMD FreeSync Premium bzw. sind als NVIDIA-G-Sync-Compatible zertifiziert.

Von der Displaygröße selbst unterscheiden sich beide Modelle natürlich nicht, denn die beträgt 32 Zoll. Auch die dahintersteckende Bildschirm-Technologie fällt mit einem Fast-IPS-Display mit inklusive Quantum-Dot-Technik identisch aus und liefert laut Corsair nicht nur eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde, sondern auch eine 100-%-sRGB- und Adobe-RGB- sowie eine 98-%-DCI-P3-Farbraumabdeckung. Bedingt durch die UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln liefert der Xeneon 32UHD144 eine höhere Pixeldichte von gerundet 138 PPI, wohingegen der Xeneon 32QHD240 mit 2.560 x 1.440 Pixel auf immerhin 92 PPI kommt. Im Gegenzug beträgt die maximale Bildwiederholfrequenz 240 Hz beim QHD-Modell, während es bei der UHD-Variante bis 144 Hz reicht. Beide Displays sind zudem mit DisplayHDR 600 kompatibel.

Das jeweilige Display wurde in ein schmales Gehäuse mit sehr kleinem Bezel eingelassen, das beim Xeneon 32UHD144 auf einem hochwertigen Aluminium-Standfuß sitzt. Beide Monitore stellen natürlich auch diverse Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. In beiden Fällen befinden sich an der Unterseite einmal DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.1, dazu jeweils zwei USB-C- und USB-A-Buchsen mit USB-3.2-Gen1-Standard sowie eine 3,5-mm-Klinke-Buchse. Demnach lassen sich auch Konsolen problemlos anklemmen.

Für die gesamten angeschlossenen Kabel hat Corsair das RapidRoute-Kabelführungssystem integriert, das natürlich für die gewisse Ordnung sorgt. Falls die Verwendung des mitgelieferten Standfußes nicht erwünscht ist, lassen sich beide Monitore auch mit der VESA-Halterung mit 100 x 100 mm an einem Monitorarm befestigen. Corsair hat auch die Ergonomie nicht außer Acht gelassen, denn sowohl der 32QHD240 als auch der 32UHD144 sind in der Höhe verstellbar sowie auch schwenk- und neigbar.

Laut Corsair sind der Xeneon 32QHD240 und der Xeneon 32UHD144 ab sofort in Deutschland erhältlich, wobei die Verfügbarkeit derzeit noch zu wünschen übrig lässt. Lukrativ erscheint generell Corsairs Zero-Dead-Pixel-Garantie, wobei im Kleingedruckten folgende Hinweise stehen: "Wenn Ihr Monitor 1 oder mehr helle Pixel bzw. 6 oder mehr dunkle Subpixel hat, tauscht CORSAIR ihn während der Garantiezeit um." Die Garantiezeit selbst wird mit drei Jahren angegeben.