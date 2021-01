Neben seinen neuen Gaming-Displays hat LG mit dem UltraFine Display OLED Pro 32EP950 ein neues 32-Zoll-Display vorgestellt, das insbesondere für Kreativ-Profis interessant ist. Wie der Name schon aufzeigt, setzt LG auf ein OLED-Panel, das die üblichen Vorteile der Technik bietet und entsprechend mit einem "echten" Schwarz und schnellen Reaktionszeiten aufwarten kann. LG gibt den Kontrastumfang entsprechend mit 1.000.000:1 an. Angaben zur Helligkeit wurden noch nicht gemacht. Da jeder Pixel einzeln gedimmt werden kann, sollten sich darüber hinaus störende HALO-Effekte stark in Grenzen halten. Die Auflösung liegt bei 3.840 x 2.160 Bildpunkten, die Wiederholfrequenz bei 60 Hz.

Besonders interessant wird der 32EP950 durch seine umfangreiche Farbraum-Abdeckung, denn LG gibt an, dass sowohl der DCI-P3 als auch der AdobeRGB-Farbraum zu 99 % abgedeckt werden sollen. Intern arbeitet das Panel mit 10 Bit, sodass 1,07 Milliarden Farben dargestellt werden können. Darüber hinaus setzt LG auf eine Hardware-Farbkalibrierung und kombiniert diese mit dem neuen LG Calibration-Studio als Software.

Bei der Anschlussausstattung setzt LG auf zwei DisplayPort-Anschlüsse und einen HDMI-Port. Darüber hinaus ist auch ein USB-Hub vorhanden. Wer ein Notebook anschließen möchte, wird sich über die Typ-C-Schnittstelle freuen, über die das Mobilgerät mit maximal 90 W geladen werden kann. Ebenso wurde von LG ein KVM-Switch integriert.

Noch hält sich LG hinsichtlich des Preises und der Verfügbarkeit bedeckt, es sollte aber klar sein, dass der LG 32EP950 alles andere als ein Schnäppchen wird.