Der Start einer neuen Workstation-Generation bei Intel steht kurz bevor. Die Prozessoren sollen mit bis zu 144 MB Cache ausgestattet sein und unterstützen ein Achtkanal-Speicherinterface. Der Industrie-IT-Spezialist ADLINK hat mit dem ISB-W890 nun ein Mainboard für Granite Rapids-WS vorgestellt bzw. die Produktseite online gestellt.

Das ISB-W890 wird, wie der Name schon verrät, auf den W890-Chipsatz setzen. Als Formfaktor setzt der Hersteller auf CEB mit Abmessungen von 305 x 267 mm. Unterstützt werden sollen alle Workstation-Prozessoren auf Basis von Granite Rapids-WS. Auf acht DIMM-Steckplätzen werden bis zu 1 TB an DDR5 in Form von RDIMMs unterstützt. Im 1DPC-Betrieb werden DDR5-6400 unterstützt, bei zwei Modulen pro Kanal sind es DDR-5200.

Offenbar wird Granite Rapids-WS entweder 128 (Expert) oder 80 (Mainstream) PCI-Express-Lanes anbieten. Diese werden auf dem Mainboard als 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 5.0 x8, 1x PCIe 4.0 x8, 1x PCIe 5.0 x4 (128L) und 1x PCIe 4.0 x4 oder als 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 5.0 x8, 1x PCIe 4.0 x8 1x PCIe 5.0 x4 und 1x PCIe 4.0 x4 (80L) umgesetzt.

Außerdem vorhanden sind 4x MCIO x8, 2x M.2, 2x SlimSAS und 8x SATA III. Für die Netzwerk-Anbindung stehen jeweils 10GBE und 2,5 GbE zur Verfügung. Hinzu kommen eine Vielzahl an USB-Anschlüssen und Headern zur Erweiterung.

Das technische Datenblatt (PDF) offenbart alle weiteren Details, wie das Vorhandensein eines BCM oder eines IPMCs. Hier findet sich auch ein Blockdiagramm, welches Auskunft über die Anbindung der verschiedenen Komponenten und Anschlüsse gibt.

Wann Intels neue Workstation-Serie offiziell starten wird, ist weiterhin nicht bekannt.