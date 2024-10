Werbung

In der einer offiziellen Pressemitteilung von Gigabyte macht nun ein mysteriöser X3D-Turbo-Mode die Runde, der speziell mit den Ryzen-9000(X3D)-Prozessoren nutzbar sein wird, zumindest mit AM5-Mainboards von Gigabyte. Mysteriös ist dieses Feature, da Gigabyte für alle Ryzen-9000-Prozessoren einen beträchtlichen Performance-Zuwachs in Aussicht stellt, wobei zunächst unklar ist, welche hintergründigen Parameter im BIOS festgelegt werden. Positive Nachrichten gibt es zusätzlich bei den AM5-Chipsätzen, die laut Gigabyte den X3D-Turbo erhalten werden.

Trotz der Bezeichnung dieses geheimnisvollen Features, sollen nicht nur die Ryzen-9000X3D-Prozessoren davon profitieren, sondern auch die Non-X3D-Modelle, wenn auch in abgeschwächter Form. In Verbindung mit einem Ryzen-9000X3D-Prozessor sollen beeindruckend bis zu 35% mehr an Performance erzielt werden. Mit den Non-X3D-Ablegern, wie im Beispiel des Screenshots mit dem Ryzen 5 9600X, sind maximal 20% drin. Über die Fußnote macht Gigabyte darauf aufmerksam, dass diese Performance-Steigerungen je nach Prozessor und Arbeitsspeicher unterschiedlich ausfallen können.

Gigabyte nennt die einzelnen BIOS-Parameter zum X3D-Turbo-Feature nicht, die zu solch kräftigen Performance-Boosts sorgen sollen. Von der Erhöhung der Taktraten der Kerne, des L3-Caches und einer damit verbundenen Spannungserhöhung für den Prozessor selbst, kann dieses Feature alles mögliche im BIOS abändern. Diese Informationen liegen leider noch nicht vor. Durch diesen Performance-Boost geht Gigabyte natürlich von einem "flüssigeren Gameplay", "höheren Frame-Raten" und einer "reduzierten Latenz" aus. Dies wird sich dann im Praxis-Einsatz zeigen müssen. Wir sind natürlich ebenfalls gespannt auf dieses Feature.

Unklar ist, ob dieser X3D-Turbo-Mode an AMDs AGESA gekoppelt ist. Wenn ja, dann wird dieses Feature logischerweise auch auf den AM5-Mainboards der anderen Hersteller nutzbar sein.

Für X870(E) und 600er Chipsätze

Dass dieses Feature zumindest mit den neuen X870(E)-Mainboards von Gigabyte nutzbar sein wird, überrascht nicht. Dafür schon eher, dass auch AM5-Mainboards mit der 600-Chipsatzserie dieses Feature erhalten sollen. Auch hier ist keine klare Informationslage vorhanden, ob nur X670(E)- oder auch B650(E)-Platinen berücksichtigt werden. Es bleiben demnach noch sehr viele Fragezeichen offen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden können.