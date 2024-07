Werbung

Es sind die ersten Informationshappen zu den Mainboards mit X870- und X870E-Chipsatz die über das hinausgehen, was wir schon wissen und über was AMD bereits offiziell gesprochen hat. Es bleibt ein ungewöhnlicher Umstand, dass die neuen Ryzen-9000-Prozessoren mit Zen-5-Architektur bereits Ende Juli (genauer gesagt am 31. Juli) erscheinen werden, während die neuen Mainboards erst etwas später auf den Markt kommen werden. Grundsätzlich ist dies kein Problem, da AMD auf eine etablierte und robuste AM5-Plattform zurückgreifen kann.

Foren-Nutzer Reous, Initiator und Unterstützer des AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread, hat ein erstes BIOS zum ASUS Strix X870E-E Gaming Wifi unter die Lupe genommen.

Es scheint für das ASUS Strix X870E-E Gaming Wifi spezielle Funktionen des Curve Optimizers zu geben, die für die X670E-Platinen nicht vorhanden sind.

Dazu gehört der Heavy Load Dynamic CO Stabilizer, der wir folgt beschrieben wird: "Enable to switch over to PBO Mode from OC Mode during periods of very heavy loading."

Eine weitere Funktion nennt sich All Core Safe CO Svalue to Switch to, die wie folgt beschrieben wird: "Set an appropriate fallback Curve Optimizer value for periods of very heavy loading."

Wie der eingebundene Screenshot zeigt, können für die letztgenannte Funktion verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

Zudem werden die höchstmöglichen Link Speeds, also der höchstmögliche PCI-Express-Standard, für die einzelnen Verbindungen aufgeführt und offenbar plant ASUS auch die Anzahl der Betriebspunkte für die Lüfterkurve auf derer acht zu erhöhen.

Aktuell gibt es noch keinen konkreten Termin, wann die Mainboards mit X870- und X870E-Chipsatz erscheinen werden. Zur Computex stellten fast alle Hersteller ihre Boards erstmals aus, wurden davon aber offenbar auch überrascht und dementsprechend dünn war die Informationslage.

Danke an Reous für die den Tip zur News!