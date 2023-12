Werbung

Mit der Einführung des neuen Sockels AM5 verpflichtete sich AMD, diesen bis mindestens 2025 aktiv zu unterstützen. Wer also in diesem Jahr auf die neue AMD-Plattform gewechselt ist, soll über mindestens zwei Jahre mit neuen Prozessoren für diesen Sockel versorgt werden.

Der Sockel AM4 hat in Form des Ryzen 7 5800X3D im Frühjahr 2022 seinen Höhepunkt erreicht und soll dennoch im kommenden Frühjahr – also zwei Jahre später – neue CPU-Modelle aufnehmen können. Diese werden allerdings für den gewillten Upgrade-Kunden nicht mehr sonderlich interessant sein. Mit einer Lebensdauer von dann mehr als sieben Jahren gehört der AM4 zu den langlebigsten Sockeln der CPU-Geschichte – neben dem LGA775 und Sockel A.

In einem Interview mit OverclockersUK wiederholte AMD in Form des General Managers der Client-Plattformen David McAfee sein Versprechen, den Sockel AM5 bis 2025 und womöglich auch weit darüber hinaus unterstützen zu wollen.

Mit der Festlegung auf einen Sockel ist AMD in gewisser Weise an einen bestimmten Funktionsumfang gebunden. DDR5, zwei Speicherkanäle, 20+4 PCI-Express-Lanes, ein gewisser TDP-Bereich – all das sind Vorgaben, die man nun bis 2025 wird einhalten müssen, denn ändert man den Sockel und die Anzahl der Pins nicht signifikant, können diese technischen Rahmenbedingungen nur bedingt verändert werden.

Bis 2025 dürfte PCI-Express 5.0 jedoch sowohl für Grafikkarten als auch SSDs ausreichend schnell sein. Beim DDR5 ist es denkbar, dass sich die Taktraten weiterentwickeln und von aktuell 5.200 MT/s deutliche Steigerungen auf 6.400 MT/s oder dergleichen möglich sind. Bereits heute kann die AM5-Plattform mit deutlich höheren Transferraten arbeiten. Für künftige Ryzen- und Mainboard-Generationen können Leistungssteigerungen in diesem Bereich möglich gemacht werden – auch ohne, dass dazu eine Abkehr vom Sockel AM5 notwendig wird.

Sollte es allerdings größere Änderungen am I/O-Aufgebot geben (DDR6, PCIe 6.0, mehr Lanes, mehr Speicherkanäle), dann wird AMD den Sockel wechseln müssen. Aktuell wird man sich bis mindestens 2025 darüber aber keine Gedanken machen müssen.