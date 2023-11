Werbung

Auch wenn die AM4-Plattform mit dem Ryzen 7 5800X3D (Test) ihren krönenden Abschluss bereits bekommen hat, setzte AMD sein Versprechen in die Langlebigkeit des Sockels fort, in dem man den USA-exklusiven Ryzen 5 5600X3D vorstellte. Nun deuten sich offenbar weitere Modelle an. Leaker @chi11eddog nennt einen Ryzen 7 5700X3D sowie einen Ryzen 5 5500X3D.

Die neuen Ryzen-Prozessoren in der Übersicht Sockel Kerne Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis Ryzen 9 7950X3D AM5 16 4,2 / 5,7 GHz 128 MB 16 MB 120 W 670 Euro Ryzen 9 7900X3D AM5 12 4,4 / 5,6 GHz 128 MB 12 MB 120 W 530 Euro Ryzen 7 7800X3D AM5 8 4,2 / 5,0 GHz 96 MB 8 MB 120 W 380 Euro Ryzen 7 5800X3D AM4 8 3,4 / 4,5 GHz 96 MB 8 MB 105 W 320 Euro Ryzen 7 5700X3D AM4 8 3,0 / 4,1 GHz 96 MB 8 MB - - Ryzen 5 5600X3D AM4 6 3,3 / 4,4 GHz 96 MB 6 MB 105 W 199 USD Ryzen 5 5500X3D AM4 6 3,0 / 4,0 GHz 96 MB 6 MB - -

Der Ryzen 7 5700X3D würde ebenso viele Kerne wie der Ryzen 7 5800X3D bieten, taktet aber 400 MHz geringer als dieser. Beim Ryzen 5 5500X3D sieht dies im Vergleich zum Ryzen 5 5600X3D ähnlich aus. Die Größe der Cache sind identisch – 96 MB an L3-Cache helfen vor allem in Spielen und machen die X3D-Modelle hier besonders stark.

Wo und in welcher Form der Leaker an die Informationen gelangt ist, ist nicht bekannt. AMD dürfte hier Auschussware weiterverwerten wollen, was in dieser Form auch nicht unüblich oder verwerflich ist. Der Ryzen 7 5800X3D ist in den vergangenen Monaten sogar wieder etwas teurer geworden, was wohl auch seine Beliebtheit als Schlussstein für den Sockel AM4 und das Gaming unterstreicht. Der Ryzen 5 5600X3D ist bei Microcenter aktuell für 199 US-Dollar verfügbar.