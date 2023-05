Werbung

Eine zu hohe SoC-Spannung soll die Ursache für zahlreiche defekte Ryzen-7000-Prozessoren gewesen sein. Das Thema machte Ende April die Runde und sorgte für viel Aufsehen. Um die SoC-Spannung auf einen sicheren Wert von 1,3 V zu beschränken, haben alle Mainboardhersteller bereits BIOS-Updates für ihre AM5-Platinen veröffentlicht, die auch eine Limitierung der Spannungen beim Einsatz von Ryzen-7000X3D-Prozessoren einbeziehen.

Den finalen Fix wollte AMD mit der AGESA 1.0.0.7 liefern, die von den Mainboardherstellern in ihre BIOS-Versionen eingebaut werden soll. ASRock hat nun als erster Hersteller erste BIOS-Versionen veröffentlicht, welche die AGESA 1.0.0.7 beinhalten. Wie aus unserem AM5-Thread zu entnehmen ist, hat ASRock die neuen Versionen zunächst nur für wenige Mainboards veröffentlicht:

X670E Taichi

X670E Taichi Carrara

X670E PG Lightning

B650M-HDV/M.2

B650M Pro RS WiFi

Die anderen sollen in Kürze folgen. In den offiziellen Release Notes heißt es:

1. Updated AGESA to ComboAM5 1.0.0.7

2. Support for 48/24GB high density DDR5 memory module

Von den anderen Mainboardherstellern gibt es noch keine offiziellen BIOS-Versionen mit AGESA 1.0.0.7. Hier arbeitet man noch an der Integration. Wir erwarten in Kürze allerdings ebenfalls die Veröffentlichung der entsprechenden Versionen.

Allen Nutzern der AM5-Plattform wird empfohlen, das neue BIOS zu installieren, sobald es verfügbar ist. Neben der Einschränkungen bei den Spannungen werden einige Fehler behoben, welche die Temperaturüberwachung (ROCHOT Control and PROCHOT Deassertion Ramp Time) zeitweise außer Kraft gesetzt haben, was letztendlich dazu führt, dass sich der Prozessor nicht mehr selbst schützt und selbst zerstört. Teilweise wird dabei sogar das Mainboard in Mitleidenschaft gezogen.

Update:

Auch bei ASUS finden sich nun die ersten BIOS-Versionen mit AGESA 1.0.0.7, wie hier zum Beispiel für das ROG Crosshair X670E Extreme. Die Änderungen sind wie folgt beschrieben:

1. Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7.

2. Support 48/24GB high-density DDR5 memory module.

3. SoC voltage for Ryzen 7000 series limited to a maximum of 1.30V to protect the CPU and motherboard.

Aber auch bei ASUS findet sich das BIOS, welches sich zudem noch im Beta-Stadium befinden soll, noch nicht für alle Mainboards.

An dieser Stelle sei auf den "AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread" verwiesen. Dieser beinhaltet Links zu Tabellen, in denen für die verschiedenen Hersteller die BIOS-Versionen verlinkt sind.