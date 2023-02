Werbung

Erst vor zwei Tagen machte die Meldung die Runde, dass AMD den A620-Chipsatz in zwei Ausführungen plant. Nun gibt es weitere Neuigkeiten bezüglich des Low-Budget-Chipsatzes für den Sockel AM5 und damit für die Ryzen-7000-Prozessoren. AMDs A620 soll dabei im Vergleich zu seinem großen Bruder, dem B650-PCH nicht nur deutlich abgespeckt sein, sondern auch lediglich PCIe 4.0 unterstützen.

Die weiteren Informationen zum A620-Chipsatz wurden von chi11eddog auf Twitter gepostet. Diese geben einen ersten Ausblick darüber, was mit dem A620-PCH möglich sein wird. Während die B650E- und X670E-Mainboards in vollem Umfang den PCIe-5.0-Standard auf PEG- und NVMe-Storage-Seite unterstützen, gilt dies für die kommenden A620-Platinen nicht. Auch wenn die Raphael-Prozessoren 28 Gen5-Lanes mitbringen, so wird auf A620-Boards lediglich der PCIe-4.0-Mode nutzbar sein. Auch wird keine manuelle CPU-Übertaktung möglich sein, von Precision Boost Overdrive mal abgesehen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass das RAM-Overclocking über DDR5-5200 hinaus wohl möglich sein wird. Dies gilt nicht nur für das EXPO-Feature, sondern auch für die manuelle Übertaktung.

Und auch wenn noch einige Fragezeichen für den endgültigen Spezifikationen für den A620-Chipsatz stehenbleiben, so gibt es dennoch ein paar Infos. Genau wie der B650-Chipsatz verfügt der A620-Chipsatz über acht Lanes, die im Falle des A620-PCHs jedoch höchstens im Gen3-Mode arbeiten. Dies hat auch Einfluss auf die Anbindung zwischen CPU und PCH, die mit PCIe 3.0 x4 angegeben wird. So soll es auch generell kein USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s) geben, dafür immerhin zwei USB-3.2-Gen2-Ports mit bis zu 10 GBit/s Durchsatz. Hinzu kommen zwei USB-3.2-Gen1-Anschlüsse, die bekanntlich Daten mit bis zu 5 GBit/s schieben können sowie sechsmal USB 2.0.

AMDs A620-Chipsatz wird den generellen Einstieg in die AM5-Plattform noch weiter vergünstigen, auch wenn dann natürlich einige Abstriche in Kauf genommen werden müssen. So kostet die günstigste B650-Platine (Gigabyte B650M DS3H) mal eben mindestens 170 Euro. Doch bisher sind die genannten Informationen nicht von AMD bestätigt, sodass diese mit Vorsicht genossen werden sollten.