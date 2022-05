ASUS und MSI präsentieren Hardware im Evangelion-Design

ASUS und MSI haben eine Sonderedition einige PC-Komponenten vorgestellt. Diese richtet sich an Fans der Science-Fiction-Anime-Serie Neon Genesis Evangelion. Hauptcharaktere der Serie sind die Evangelions oder kurz Evas, die biomechanische Humanoid-Mechas sind. Entsprechend der Farbgebung der Mechas, die als Unit-01, Unit-02, Unit-03 usw. durchnummeriert sind, sind die Mainboards, Grafikkarten und im Falle von MSI auch Gehäuse, Netzteil und AiO-Kühlung gestaltet.

ASUS (via CoolPC) und MSI nehmen bekannte Serien an PC-Komponenten (ASUS ROG Strix, MSI Tomahawk und Coreliquid C240) und passen die Farben entsprechend an.

Die ASUS GeForce RTX 3090 Eva basiert auf der ROG-Strix-Variante der GeForce RTX 3090. Ob diese überhaupt in Deutschland erhältlich sein wird, ist nicht bekannt. Da die meisten Fans von Neon Genesis Evangelion in Asien, genauer gesagt Japan, sitzen, dürfte sich die Verfügbarkeit auch auf diese Region konzentrieren.

Etwas anders sieht dies für das Evangelion e:Project von MSI aus. Der US-Shop von MSI führt ein MAG B660 Tomahawk EVA e-PROJECT, MAG Coreliquid C240 EVA e-PROJECT und ein MPG Gungnir 110R EVA e-PROJECT. Die AiO-Wasserkühlung Coreliquid C240 kostet in der Spezial-Edition 40 US-Dollar Aufpreis (159,99 US-Dollar zu 119,99 US-Dollar). Das B660-Board ist in der normalen Tomahawk-Ausführung dort im Shop nicht zu finden, sodass ein Vergleich des Preises hier nicht möglich ist. Bei Newegg kostet das B660 Tomahawk 189,99 US-Dollar, Die Eva-Edition bei MSI 218,99 US-Dollar.

Für Fans der Anime-Serie und Modder sind solche Komponenten sicherlich interessant. Für den allgemeinen Markt spielen sie hingegen weniger eine Rolle. Dennoch zeigen sie eine interessante Designsprache.